Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazı en geç ne zaman kılınır?
Yatsı namazı nasıl kılınır sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yatsı namazı, müminler için farz olan ibadetlerden biridir. Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Yatsı namazının ardından beş vakit namazın sonuncusu olan 3 rekatlık vitir vacip namazı kılınır. Yatsı namazı kaç rekattır? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı en geç ne zaman kılınır? Yatsı namazının faziletleri…
Giriş Tarihi: 22.07.2020
17:24
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
17:29
YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Yatsı namazı toplam 10 rekattır. Yatsı namazı, yatsı ezanının ardından 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet olarak eda edilir. Ardından ise günün son namazı olan 3 rekatlık vitir namazı kılınır. Peygamberimiz, yatsı namazının ecir ve sevabının büyük olduğunu müjdelemiştir.
Hadislerde yatsı namazının önemi,
"Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir" şeklinde vurgulanmıştır.
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YATSI NAMAZININ FAZİLETLERİ
Yatsı namazının faziletlerine pek çok hadis-i şerifte değinilmiştir. Yatsı namazı kılan bir Müslümanın, kötülüklerden uzaklaşacağı bildirilir. Yatsı namazı ile ilgili Peygamber Efendimiz
"Münafık kimseye sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen başka bir namaz yoktur. Eğer bu iki namazın faziletini bilseler sürünerek de olsa camiye cemaate gelirlerdi" buyurmuştur.
YATSI NAMAZI EN GEÇ NE ZAMAN KILINIR?
Yatsı namazının vakti, şafağın kaybolmasından yani akşam namazı vaktinin bitmesinden itibaren başlar, ikinci fecrin doğmasına yani imsak vaktinin başlamasına kadar devam eder. Yatsı namazı en geç imsak vaktinin başlamasına kadar kılınmalıdır.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
Yatsı namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.
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YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİ
Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti,
ikindi namazının sünnetinin kılınışı gibidir. Yani 2. rekatın sonunda oturuşta Ettehiyyatü'nün ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur. 3. rekatta Sübhaneke okunur ve Euzü besmele çekilerek namaza devam edilir.
Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. Ardından Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur; ardından "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
3. Rekat: Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
4. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.