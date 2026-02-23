Venezuela Şeyh İbrahim el-İbrahim Camii

2 /5













◾ Venezuela'da bu yapı ülkedeki dini çoğulculuğun ve hoşgörünün sembollerinden biri olarak görülüyor. Orta Doğu etkileri taşıyan modern İslami çizgilerle tasarlanan yapının en dikkat çekici unsuru minaresi. Caminin 113 metrelik minaresi Caracas şehir siluetinin belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu minare ayrıca Amerika kıtasının en yüksek minaresi olma özelliği taşıyor.

◾ Geleneksel İslam mimarisinin motiflerinin modern çizgilerle harmanlandığı cami, geometrik desenler ve Arapça yazıtlarla bezenmiş tasarımıyla estetik açıdan da güçlü bir kimlik ortaya koyuyor. Caminin iç mekanında 23 metre yüksekliğindeki kubbe, manevi atmosferi güçlendiren önemli mimari unsur olarak dikkati çekiyor.

◾ Erkekler için ana ibadet salonu bulunan camide, kadınlar için ayrılmış bir ara kat bölümü de geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Yapı, yalnızca ibadet mekanı olarak değil, toplantı salonları, eğitim sınıfları, İslam tarihine ilişkin bilgilendirme programları, Arapça dil kursları ve İslami ilimlere dair çeşitli dersler ile seminerler, paneller ve kültürel etkinlik alanlarıyla da çok yönlü merkez işlevi görüyor.