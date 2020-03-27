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Üzüntü, karamsarlık, vesveseye karşı ruha şifa ayetler

Vesvese, irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden, şuurla kovulamayan ve tekrarlayan düşüncelerdir. Vesvese kişiyi gereksiz evhama, kaygı ve üzüntüye, sonunda ise karamsarlığa sürükler. Oysa İslam dini, vesvesenin şeytan tarafından insana telkin edildiğini, Allah'a tevekkül edip her işimizde ona sığınmayı, üzüntülü anlarımızı bir imtihan kabul edip dua ve sabır ile bu süreci atlatmayı telkin eder. Üzüntü, karamsarlık, vesveseye karşı ruha şifa ayetleri derledik.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 21:00
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Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.

Âl-i İmrân, 139

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Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

Hicr, 99

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Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.

Yûnus, 57

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Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git! Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamından bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

Nahl, 69

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Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.

Şuarâ, 80

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