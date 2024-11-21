Uyku duaları: Uyku öncesi okunacak dualar

Berâ İbn Âzib (RA) diyor ki; Resulullah (SAV) yatmadan önce abdest alıp şöyle dua edilmesini tavsiye etti:

Okunuşu:

"Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbike'l-lezî enzelte ve binebiyyike'l-lezî erselte."

Anlamı:

"Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım."

(Buhârî, De'avât, 6, 7, 9; Müslim, Zikir ve Dua, 56-57; Ebû Dâvud, Edeb, 98; Tirmizî, De'avât 16; İbn Mâce, Dua, 15)