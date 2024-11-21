Uyku duaları: Uyku öncesi okunacak dualar
Dua, kulu Rabbine yaklaştıran özel ve maneviyat yüklü bir ibadettir. Bu sebepten dolayı müminler sürekli Rablerine yönelme çabası içinde olurlar. Dua herhangi bir istek ve yakarış olduğu gibi belirli zamanlarda da yapılabilir. Öyle ki Allah Resulü (SAV) hayatın her anında bazı dualar etmişti. Bu durum müminler tarafından da sıklıkla tekrarlandı. Uyku dualarını ve uyku öncesi okunacak duaları araştırdık. İşte uyku duaları...
Giriş Tarihi: 21.11.2024
09:54
Berâ İbn Âzib (RA) diyor ki; Resulullah (SAV) yatmadan önce abdest alıp şöyle dua edilmesini tavsiye etti:
Okunuşu:
"Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbike'l-lezî enzelte ve binebiyyike'l-lezî erselte."
Anlamı:
"Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, aza�bından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım."
(Buhârî, De'avât, 6, 7, 9; Müslim, Zikir ve Dua, 56-57; Ebû Dâvud, Edeb, 98; Tirmizî, De'avât 16; İbn Mâce, Dua, 15)
Hz.
Âişe (RANHA) diyor ki;
"
Resulullah (SAV), her gece yatağına yatacağı zaman avuçlarını birleştirir, besmele çekerek sırasıyla;
Okunuşu:
"Kul hüvallâhü ahad. Allâhü's-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ahad."
Anlamı:
"De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir.) Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."
(İhlâs, 112/1-4)
Okunuşu:
"Kul e'ûzü bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased."
Anlamı:
"De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."
(Felâk, 113/1-5)
Okunuşu:
"Kul e'ûzü bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs."
Anlamı:
"De ki: Cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin şerrinden, in�sanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlâh'ına sığınırım."
(Nâs, 114/1-6)
Surelerini okur, ellerine üfler, sonra da ellerinin uzanabildiği yere kadar vücuduna sürerdi. Bu işlemi yapmaya önce başından başlar, yüzüne ve vücudunun ön taraflarına mesh ederdi. Bunu üç defa yapardı."
Yine Hz. Âişe (RANHA) diyor ki;
Resulullah bu sûreleri (Muavvizeteyn) gerek kendisi için gerekse herhangi bir ağrı ve acısı olan diğer insanlar için de okur ve Allah'tan şifa dilerdi."
(Buharî, De'avât, 12; Müslim, Selâm, 50-51; Ebû Dâvud, Edeb, 98)
Ebu Hüreyre (RA) diyor ki;
Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:
"Biriniz istirahat için yatacağı zaman şöyle dua etsin