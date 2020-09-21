Uyku adabı ve rüyaya dair hadisler

Peygamber Efendimiz gece yatarken "Allah'ım, senin isminle ölür (uyur) ve yine senin isminle dirilirim" derdi. Uyandığı zaman da "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Dönüş, O'nadır" buyururdu. İslam'da her şeyin olduğu gibi uyumanın da bir adabı vardır. Resul-i Ekrem, ashabına bu konuda pek çok bilgi bırakmış; bu hazineler hadis-i şeriflerle günümüze ulaşmıştır. Uyku adabı ve rüyaya dair hadisleri derledik.