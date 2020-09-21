Uyku adabı ve rüyaya dair hadisler
Peygamber Efendimiz gece yatarken "Allah'ım, senin isminle ölür (uyur) ve yine senin isminle dirilirim" derdi. Uyandığı zaman da "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Dönüş, O'nadır" buyururdu. İslam'da her şeyin olduğu gibi uyumanın da bir adabı vardır. Resul-i Ekrem, ashabına bu konuda pek çok bilgi bırakmış; bu hazineler hadis-i şeriflerle günümüze ulaşmıştır. Uyku adabı ve rüyaya dair hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 21.09.2020
09:44
Berâ b. Âzib'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
Resûlullah, yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum; yüzümü sana döndüm; işimi sana emanet ettim. (Sevabını) umarak ve (azabından) korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin Kitab'a ve gönderdiğin Peygamber'e iman ettim", derdi.
Buhârî, Deavât, 9
Huzeyfe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
Peygamber gece yatarken elini yanağının altına koyar; "Allah'ım, senin isminle ölür (uyur) ve yine senin isminle dirilirim (uyanırım)." derdi. Uyandığı zaman da, "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Dönüş, O'nadır." buyururdu.
Buhârî, Deavât, 8
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Yaîş b. Tıhfe el-Gıfârî (ra) babasının şöyle dediğini nakletmiştir:
Bir gün mescitte yüzükoyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve "Bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir." dedi. Dönüp baktım ki, o Resûlullah imiş.
Ebû Dâvûd, Edeb, 94
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:
Bir kimse bir yerde oturur da, Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teâlâ'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
Ebû Dâvûd, Edeb, 25