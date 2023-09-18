Üsküdar'daki Selman Ağa Camii görünür hale geliyor
Etrafındaki çarpık yapıların arasında kaybolmak üzere olan Üsküdar'ın 512 yıllık Selman Ağa Camisi, Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi kapsamında çevresindeki yapılaşmadan kurtarılarak yeniden görünür hale getiriliyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2018
12:38
Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
10:37
Selman Ağa Camisi, bugünkü Selmani Pak ile Hakimiyeti Milliye caddelerinin kesiştiği noktada, 2. Beyazıd'ın Kapı Ağası ve Darüssaade Ağası Selman Ağa tarafından yaptırıldı. Yapımına 1506 yılında başlanan cami, aynı senenin kasım ayında ibadete açıldı.
Duvarları taş ve tuğla ile yapılan caminin çatısı, minberi ve son cemaat yeri ahşaptan inşa edildi. Ahşap çatının üzeri kurşunla kaplandı, minaresi ise ince tuğladan örüldü. Caminin 1965'te yaptırılan kesme taş kemerli avlu kapısının sağ tarafında üç yüzlü Horhor Çeşmesi bulunuyor. Son olarak 1895'te onarımdan geçen caminin yanında da Selman Ağa'nın mezarı yer alıyor.
Tarihi Mihrimah Sultan ve Yeni Valide camilerinden daha eski olan, Üsküdar'ın sembolü Selman Ağa Camisi, son yıllarda çevresindeki yapılaşma nedeniyle yolu Üsküdar'dan geçen çoğu kimsenin artık neredeyse fark edemeyeceği duruma geldi. Yıllar içinde dört bir yanına iş yerleri yapılan caminin sadece girişindeki çeşmesi ve tuğla minaresi görünür durumdaydı.
Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi kapsamında caminin çevresini saran iş yerlerinin yıkılması planlandı. Proje çerçevesinde cami etrafındaki dükkanlar boşaltılarak, yıkımlarına başlandı.
Bazıları yüksek katlı ve cami duvarına bitişik şekilde inşa edilen iş yerlerinin yıkılmasıyla Selman Ağa Camisi yeniden meydanda görünür hale geliyor.