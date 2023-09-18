Üsküdar’daki Selman Ağa Camii görünür hale geliyor

Duvarları taş ve tuğla ile yapılan caminin çatısı, minberi ve son cemaat yeri ahşaptan inşa edildi. Ahşap çatının üzeri kurşunla kaplandı, minaresi ise ince tuğladan örüldü. Caminin 1965'te yaptırılan kesme taş kemerli avlu kapısının sağ tarafında üç yüzlü Horhor Çeşmesi bulunuyor. Son olarak 1895'te onarımdan geçen caminin yanında da Selman Ağa'nın mezarı yer alıyor.