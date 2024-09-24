Üsame İbn Munkız'dan Kitabu'-l İ'tibar "İbretler Kitabı"

Orta Çağ'da yaşamış Arap Müslüman şair ve yazarı Üsame İbn Munkız, o döneme ait çok önemli bilgileri yazıları aracılığıyla günümüze aktarmıştır. Yazarın en bilinen eseri, Kitabu'-l İ'tibar yani "İbretler Kitabı"dır. Orta Çağ'a yepyeni bir pencere açıp şahit olduklarını akıcı üslubuyla harmanlayarak bizlere sunmuş. Arap kültürü ve Batı düşünce ve uygulamalarıyla ilişkisini de anlatmayı ihmal etmemiş. Bir ders kitabı niteliğinde olan bu kitaptan sizler için alıntıları bir araya getirdik.