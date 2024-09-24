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Üsame İbn Munkız'dan Kitabu'-l İ'tibar "İbretler Kitabı"

Orta Çağ'da yaşamış Arap Müslüman şair ve yazarı Üsame İbn Munkız, o döneme ait çok önemli bilgileri yazıları aracılığıyla günümüze aktarmıştır. Yazarın en bilinen eseri, Kitabu'-l İ'tibar yani "İbretler Kitabı"dır. Orta Çağ'a yepyeni bir pencere açıp şahit olduklarını akıcı üslubuyla harmanlayarak bizlere sunmuş. Arap kültürü ve Batı düşünce ve uygulamalarıyla ilişkisini de anlatmayı ihmal etmemiş. Bir ders kitabı niteliğinde olan bu kitaptan sizler için alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:02
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Her cinsin iyisinin kıymeti kendi cinsinin kötüleriyle ölçülebilir.

Üsame İbn Munkız

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Kalpler günahların kirinden temizlenip, bilinmezleri bilene tevekkül edebilseydi, insanlar savaşın tehlikelerine atılmanın önceden takdir edilmiş olan ömrü eksiltmediğini anlarlardı.

Üsame İbn Munkız

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Eskilerin dediği gibi; "Kulun işi hep hatadır."

Üsame İbn Munkız

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İradesi yarattıkları arasında daima cari olanın işleri ne kadar esrarlıdır. Hayat verir ve öldürür. Ancak kendisi Hayy ve La Yemut'tur. Neylerse güzel eyler her şeye kadirdir.

Üsame İbn Munkız

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Zulüm, bütün canlıların tabiatında vardır. Eğer görürsen zulmetmeyeni; bil ki özel bir sebebi var.

Üsame İbn Munkız

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