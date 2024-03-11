Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Orucu bozan şeyler nelerdir?

🔸 Ramazan ayı Müslümanların en önemli ibadetlerinden biridir ve bu konu hakkında oldukça çok soru merak ediliyor. Bunlardan biri; Orucu bozan şeyler nedir? Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

🔸 Müslümanların kafasını kurcalayan oruç hakkındaki soruların cevaplarını Diyanet'in açıklamalarına göre cevapladık. İşte oruç ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

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