Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan geldi, çattı. Mübarek oruç ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Ramazan Ayı, Allah'ın Müslümanlara büyük bir nimetidir. Çünkü ramazan ayı; Kur'an, oruç, iyilik ve hayır ayıdır. Tövbelerin, duaların kabul olunduğu mübarek bir aydır. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? İşte, Diyanet'e göre orucu bozan şeyler...
Giriş Tarihi: 11.03.2024
16:51
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