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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan geldi, çattı. Mübarek oruç ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Ramazan Ayı, Allah'ın Müslümanlara büyük bir nimetidir. Çünkü ramazan ayı; Kur'an, oruç, iyilik ve hayır ayıdır. Tövbelerin, duaların kabul olunduğu mübarek bir aydır. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? İşte, Diyanet'e göre orucu bozan şeyler...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:51
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Orucu bozan şeyler nelerdir?

🔸 Ramazan ayı Müslümanların en önemli ibadetlerinden biridir ve bu konu hakkında oldukça çok soru merak ediliyor. Bunlardan biri; Orucu bozan şeyler nedir? Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

🔸 Müslümanların kafasını kurcalayan oruç hakkındaki soruların cevaplarını Diyanet'in açıklamalarına göre cevapladık. İşte oruç ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması
Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet açıklaması

Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet'in açıklaması

🔸 Yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, oruçlu halde bu durumdaki davranışlar orucu bozar.

🔸 Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

(İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387)

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Orucu bozmayan şeyler nelerdir?
Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

🔸 Unutarak Yemek İçmek:

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Oruçlu olduğu hatırladığı an hala yiyip içmeye devam ederse oruç bozulur.

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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması
Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

🔸 Diyanet İşleri Başkanlığınca;

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (SAV), "Bir kimse oruçtu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." buyurmuştur.

(Buhârî, Savm, 26 [1933]; Müslim, Sıyâm, 171-1155)

🔸 Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.

(Merğinânî, el-Hidâye, 1/120-121)

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Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?
Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?

🔸 Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (SAV), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir.

(Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81)

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