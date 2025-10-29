Umre’ye Hazırlık Rehberi: Turla mı, Bireysel mi? Yanınıza Almanız Gerekenler ve İhram Kuralları

3 /18













"Oradan sonraki hayatım böyle olmak zorunda," gibi kalıplaşmış düşüncelerle de gitmemek lazım. Biz oraya bir niyetle gidiyoruz. Sonraki hayatımıza tabii ki bunu yansıtmak gerekiyor ama her şey istemekle çok daha bağdaşık.

O niyeti alınca Allah bir şekilde yolları değiştiriyor, açıyor. Sonra şunu da duydum: "Gidip gelince dedikodu yapamayacağım." Evet, yapmamalısın. Bunlar biraz bahane sunmak gibi geliyor bana.

Belki o ibadeti samimi yapamayacağından, kendine güvenmediğinden olabilir ama bir yerden başlamak gerekiyor.

Oraya gidince zaten yapmıyorsun, değişiyorsun. İster istemez değişiyorsun. "Acaba değişimi göze alabiliyor muyum?" diye düşünmemek lazım. Değişmeyen insanın olmadığını düşünüyorum.

Bende ne değişti? Daha çok dikkat ediyorum. Belki eskiden işlerimi önceliyordum; şimdi ibadetlerim konusunda onu biraz daha geri plana atmaya, ibadete öncelik vermeye çalışıyorum. Neden? Tekrar oralara gidebileyim, oradaki havayı soluyabileyim diye. Oraya gitmek, orada ibadet etmek nasip olması benim için bir nimet. Bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışayım ki devamını isteyebileyim.

Instagram'da açtığımız soru kutucuğunda şöyle bir soru vardı: "Gazze bu haldeyken oraya gitmek, boykot (etmek) doğru olur mu?" Şöyle; Allah'ın kapısına gidiyorsun. Gazze için elimizden gelen her şeyi, duayı yapmaya çalışıyoruz ya... En güzel yerde o duanı yapacaksın. "Kâbe'yi gördüğünde ben senin dualarını kabul edeceğim," diyor. Bunun kabul olacağını bilerek oraya gidip Gazze için dua etmek önemli bir şey değil mi?

Herkesin nasip olma evresi, zamanı var. Bir anda nasip olmuyor ama o nasip olması için giden yolları biraz da bizim açmamız lazım.