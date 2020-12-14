Uhud'da Peygamberimizin etrafından ayrılmayan sahabi: Haris bin Sımme

Haris bin Sımme, Bedir Gazvesi'ne katılmak istemiş; ancak deveden düşüp yaralandığı için onun bu isteği Peygamber Efendimiz tarafından geri çevrilmişti. Ertesi yıl gerçekleşen Uhud Gazvesi'nde önemli görevler üstlenen Haris, bu savaşta hem zor durumda kalan arkadaşlarının yardımına koşmuş, hem de Resul-i Ekrem'in özel hizmetinde bulunmuştu. Resulullah'ın etrafından ayrılmayan Haris, onu korumak için canla başla mücadele etmişti.