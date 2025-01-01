Üç Aylarda çekilmesi gereken tesbihler

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"Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

◾ "Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir, O'nun benzeri yoktur, mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter" anlamına gelen Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." ifadesi Üç aylarda çokça zikredilen bir tesbihtir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kim, «Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr: (Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir, O'nun benzeri yoktur, mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.)» zikrini günde yüz kere söylerse; kendisine on köle âzâd etmiş gibi sevap verilir. Yüz sevap yazılır, yüz günâhı silinir. Akşama karşı onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel getiremez."

(Buhârî, Ezan 155)