Üç Aylarda çekilmesi gereken tesbihler
Peygamber Efendimiz, "Dünya mü'minin zindanı, kâfirin de cennetidir." buyuruyor. Üç aylar maneviyatı, içinde barındırdığı rahmet ve bereket ile bizlere ahireti hatırlatır. Dünya içinde ahiretten esintiler sunan bu mübarek mevsim içinde Müslümanlar, ibadetlere daha da sarılarak manevi kurtuluşu ararlar. Peki, Üç aylar tesbihleri nelerdir? Üç aylarda manen huzura ermek amacıyla çekilecek zikir ve tesbihleri araştırdık.
◾ Müslüman her zaman tevbe-istiğfar halindedir. Bilinçli yahut bilinçsiz şekilde Müslümanlar gün içinde farklı şekillerde istiğfar ederler.
◾ "Estağfirullah" ifadesi "Allah'tan af dilerim" anlamına gelir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Vallâhi ben günde yetmiş kereden fazla bağışlanma diler, Allah'a tevbe ederim."
(Buhârî, Deavât 3)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"İstiğfâra devam edeni, Allah umulmadık yerde ve zamanda rızıklandırır, her türlü sıkıntıdan kurtarır."
(Ebû Dâvûd, Vitir 26 - İbn-i Mâce, Edeb 57)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"(Kıyamet günü) amel defterinde çok istiğfar bulunan kimseye müjdeler olsun!"
(İbn-i Mâce, Edeb 57)
"Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."
◾ "Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir, O'nun benzeri yoktur, mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter" anlamına gelen Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." ifadesi Üç aylarda çokça zikredilen bir tesbihtir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim, «Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr: (Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir, O'nun benzeri yoktur, mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.)» zikrini günde yüz kere söylerse; kendisine on köle âzâd etmiş gibi sevap verilir. Yüz sevap yazılır, yüz günâhı silinir. Akşama karşı onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel getiremez."
(Buhârî, Ezan 155)
"Sübhanallâhi ve bihamdihî sübhânallâhil azîm"
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Dile hafif, mîzâna konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allâh'ı hoşnut eden iki cümle vardır: «Sübhânallâhi ve bihamdihî sübhânallâhil azîm» (Ben, Allâh'ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim. Ben, Yüce Allâh'ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim)"
(Buhârî, Tevhid 58)
"Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike."
Resulullah (SAV) Muâz bin Cebel'in elinden tutarak:
"-Ey Muâz, her namazdan sonra şu duâyı okumanı tavsiye ediyorum." buyurmuş ve şöyle demiştir:
«Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike»
(Allâh'ım, Seni zikredebilmem, Sana şükredebilmem ve Sana güzelce ibadet edebilmem için bana yardım et.)"
(Ebû Dâvûd, Vitir, 26)
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm."
Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu:
«Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.» (Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Bütün hamdler O'na mahsustur. Allah'tan başka söz sahibi yoktur. Allah en büyüktür, azamet sahibi Yüce Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur.) demek, benim için üzerine Güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir 32)