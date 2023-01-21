Üç aylar takvimi 2023! 2023 dini günler takvimi

📌Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.

Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler

📌Manevi bir iklim olan üç aylar 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Peki üç ayların içinde hangi önemli gün ve geceler var?

Regaib gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi üç ayların içinde idrak edeceğimiz önemli gün ve geceler... Bu geceler ayrıca halk uhdesinde kandil geceleri olarak da karşılık bulurlar.