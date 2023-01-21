Üç aylar takvimi 2023! 2023 dini günler takvimi
Regaib, Miraç, Berat Kandilleri'nin ve Kadir Gecesi'nin yer aldığı üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 26 Ocak akşamı ise Regaib Gecesi idrak edilecek. Günahlardan arınma vesilesi olan, feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimi bu mübarek ayları müslümanlar olarak tevbe ve istiğfar ile geçirmeli, bu ayları ve içinde bulunan önemli geceleri fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu minvalde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimini sizler için bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 22.01.2023
00:30
📌Üç aylar, yüce Allah'ın kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir.
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.
Üç ayların başında, ortasında, sonunda yapılması gerekenler
📌Manevi bir iklim olan
üç aylar 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Peki üç ayların içinde hangi önemli gün ve geceler var?
Regaib gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi üç ayların içinde idrak edeceğimiz önemli gün ve geceler... Bu geceler ayrıca halk uhdesinde kandil geceleri olarak da karşılık bulurlar.
📌 Üç ayların bünyesinde
tüm İslami kavramlar ve hassasiyetler yer alır. Bu mübarek zamanlar kulun Hak Teala ile yakınlaştığı vakitlerdir. Üç aylar içerisinde tevbe kavramı Regaib gecesi, Efendimizin (SAV) göğe yükseldiği Miraç olayı Miraç gecesi, rahmet ve mağfiret Berat gecesi, bereket ve bağışlanma ise Kadir gecesi ile karşılıklıdır.
📌
2023 yılındaki kandil gecelerinin günleri şöyledir:
▪
Receb ayının ilk Cuma gecesi: 26 Ocak ➡ Regaib Kandili
▪
Receb ayının 27. gecesi: 17 Şubat ➡ Miraç Kandili
▪
Şaban ayının 15. gecesi: 6 Mart ➡ Berat Kandili
▪
Ramazan ayının 27. gecesi: 17 Nisan ➡ Kadir gecesi
Regaib Kandili ne zaman?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile
26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.
📌 Üç ayların ilki olan
Receb ayının ilk haftası, perşembeyi cumaya bağlayan geceye, Hak Teala'nın kullarına mağfiret ve lütfunun bol olduğu manasında Regaib Kandili denir.
📌 Regaib Kandili Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ilk kutsal gece olarak kabul edilir. Bu gece içerisinde müminler Allah Teala'dan rahmet, mağfiret ve bağışlanma talebinde bulunurlar. Âlimler, Regaib'in dua, tövbe ve ibadetlerle geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ibadet edilir.
Miraç Kandili ne zaman?
Miraç Kandili,
17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. Miraç Kandili, Müslümanlara beş vakit namazın farz kılındığı, Bakara suresini son iki ayetinin indirildiği ve iman ile ölen müminlerin cennete gireceğinin müjdelendiği mübarek bir gecedir.
📌Bu aylarda
bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
📌 Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti:
➡ Bir gece Resulullah (sav) Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre uyurken bazılarına göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.
Cebrail, Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e (Kudüs) götürdü.
➡ Resûl-i Ekrem (sav) Mescid-i Aksâ'da iki rekât namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah (sav) süt dolu kabı seçince Cebrail "Fıtratı seçtin" dedi. Ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.
➡ Resulullah'ı (sav) burada önceki bazı peygamberler karşıladı ve onu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Allah Resulü (sav), semanın birinci katında
Hz. Âdem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü. Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı.
Berat Kandili ne zaman?
Kurʼan-ı Kerim'in indirildiği düşünülen iki mübarek gece vardır. Bunlar
Berat Kandili ve Kadir gecesidir. 2023 Berat Kandili; 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
📌 Peygamber Efendimiz (sav) Berat gecesinde şu duayı okurdu:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
➡ Anlamı "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."