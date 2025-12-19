Üç aylar ne zaman başlıyor
Rahmet ve mağfiret mevsimi Üç Aylar, yine bizleri kuşatmaya, kurtuluşumuza vesile olmaya geldi. 21 Aralık Pazar günü başlayacak olan 3 aylar, ramazan Bayramı'na dek sürecek. Recep ayı ile başlayıp Şaban ve Ramazan ayları ile devam edecek olan bu huzur yüklü dönem, Müslümanların ibadetle geçireceği özel günleri içinde barındırıyor. Peki, bu mübarek ayları en verimli şekilde nasıl değerlendirmeliyiz?
🔸 İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği üç aylara sayılı günler kaldı. Müslümanların oldukça ehemmiyetli bir şekilde ifa edecekleri bu dönem ne zaman bu ise oldukça merak konusu oldu.
🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre,manevi iklimi içinde barındıran zaman dilimi Recep, Şaban ve Ramazan ayları yani Üç aylar, 21 Aralık Pazar günü başlıyor.
🔸 Üç aylar içinde Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındırır. Bu manevi dönem yani Üç aylar, Regaib gecesi ile başlamaktadır. Bu kutsal dönem; Miraç ve Berat gecesi ile devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla ise taçlanır.
🔸 "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır."
(Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)
🔸 "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur (Ramazan ayını bize mübarek eyle)" Sevgili Peygamberimiz (SAV) üç ayların başlangıcında bu şekilde dua ettiği rivayet edilmektedir.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)
🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 21 Aralık Pazar günü Üç ayların ilki olan Recep ayının başlangıcı, 25 Aralık günü ise Regaip Kandili.
🔸 İbn Abbâs şöyle rivayet eder: "Rasûlullah (SAV), receb ayında oruç tutmaya başladığında biz, "bir daha oruç tutmayı bırakmaz; oruç tutmadığında da artık bir daha oruç tutmaya başlamaz" diye tahmin ederdik."
(Müslim, Sıyâm, 179)
İbn Abbâs kimdir?
Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan Abdullah bin Abbas, aynı zamanda İbn Abbas olarak da bilinirdi. Hz. Peygamber'in "Allah'ım! Onu dinde fakih (fıkıh âlimi) kıl. Kitabın açıklamasını ona öğret." duasına nail olan İbn Abbas, tefsir ve fıkıh ilimlerinin kurucularından biri olarak kabul edilirdi.