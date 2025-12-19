Üç aylar ne zaman başlıyor

1 /10













🔸 İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği üç aylara sayılı günler kaldı. Müslümanların oldukça ehemmiyetli bir şekilde ifa edecekleri bu dönem ne zaman bu ise oldukça merak konusu oldu.

🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre,manevi iklimi içinde barındıran zaman dilimi Recep, Şaban ve Ramazan ayları yani Üç aylar, 21 Aralık Pazar günü başlıyor.