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Üç aylar duası

Yayınlanma Tarihi: Ocak 01, 2025 09:33 Güncelleme Tarihi: Ocak 01, 2025 09:34

Ramazan ayının habercisi olan üç aylar kapımızda. Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde Müslümanlar üç aylarda yapılacak duaları araştırıyor. Peki, Üç Aylar duası nasıldır? İşte Üç Aylar'da okunacak dualar nedir? İşte, Üç aylar duası ve Dini takvimlerin tümü...

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◾ Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındırır ve Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle de zirveye ulaşır.

◾ Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramı ile taçlanır.

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◾ Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle buyurmaktadır:

"Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Recep ayının ilk Cuma gecesi (Regaib gecesi), Şaban ayının onbeşinci gecesi (Berat gecesi), (her) Cuma gecesi ve bayram geceleri.."

(İbn Asakir, Muhtaru'l Ehadis, shf. 73)

◾ Peygamber Efendimiz (SAV):

"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurarak bu üç aya özel önem verdiğini beyan etmiştir.

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Recep ayı girdiğinde Allah Resulü'nün (SAV):

"Allah'ım recep ve şabanı bize mübarek kıl, ve bizi ramazana ulaştır" şeklinde dua ettiği belirtilir.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259)

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Üç Aylar Duası
Üç Aylar Duası

Üç Aylar Duası

Peygamberimiz (SAV)'in Recep ayının girişiyle "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle." şeklindeki dua etmiştir.

📌 Üç Aylar Duası Arapça

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

Üç Aylar Duası Okunuşu

"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân."

Üç Aylar Duası Anlamı

"Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle."

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Üç aylarda okunacak dualar
Üç aylarda okunacak dualar

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: "Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân."

Anlamı: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

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