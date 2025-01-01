Üç aylar duası
Ramazan ayının habercisi olan üç aylar kapımızda. Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde Müslümanlar üç aylarda yapılacak duaları araştırıyor. Peki, Üç Aylar duası nasıldır? İşte Üç Aylar'da okunacak dualar nedir? İşte, Üç aylar duası ve Dini takvimlerin tümü...
◾ Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle buyurmaktadır:
"Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Recep ayının ilk Cuma gecesi (Regaib gecesi), Şaban ayının onbeşinci gecesi (Berat gecesi), (her) Cuma gecesi ve bayram geceleri.."
(İbn Asakir, Muhtaru'l Ehadis, shf. 73)
◾ Peygamber Efendimiz (SAV):
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurarak bu üç aya özel önem verdiğini beyan etmiştir.
Üç Aylar Duası
◾ Peygamberimiz (SAV)'in Recep ayının girişiyle "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle." şeklindeki dua etmiştir.
📌 Üç Aylar Duası Arapça
اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
Üç Aylar Duası Okunuşu
"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân."
Üç Aylar Duası Anlamı
"Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle."