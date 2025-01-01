Üç aylar duası

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◾ Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındırır ve Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle de zirveye ulaşır.

◾ Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramı ile taçlanır.