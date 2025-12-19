Üç aylar boyunca çekilebilecek zikir ve tesbihler
Rahmet ve bağışlanma mevsimi Üç aylar boyunca Müslümanlar Allah Teala'yı tesbih etmek için zikirlere sarılırlar. Rabbimiz Teala, Ra'd Suresi'nde, "Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur." buyurarak zikrin önemine dikkat çekmiştir. Üç aylar boyunca namazlardan önce ve sonra, uygun olduğunuzda tekrarlayabileceğiniz zikirleri araştırdık.
La İlahe İllallah
◾ "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "La İlahe İllallah" zikri, Kelime-i Tevhid olarak bilinir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kimin son sözü, "Allah'tan başka ilah yoktur" (La ilahe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer."
(Ebû Dâvûd, Cenâiz 20)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir."
(Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 58)
İmam Rabbani: "Allah Teala'nın gazabını teskin hususunda "La ilahe illallah" sözünden daha faydalı bir şey yoktur.
Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.
Ahzâb Suresi 56. Ayet
Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu:
"Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât okuyanıdır."
(Tirmizî, Vitr, 21)
◾ Müminler Allah Teala'nın emri mücibince Allah Resulü'ne (SAV) salavat-ı şerif getirirler.
"Sübhanallâhi ve bihamdihî sübhânallâhil azîm"
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Dile hafif, mîzâna konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allâh'ı hoşnut eden iki cümle vardır: «Sübhânallâhi ve bihamdihî sübhânallâhil azîm» (Ben, Allâh'ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim. Ben, Yüce Allâh'ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim)"
(Buhârî, Tevhid 58)
"Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike."
Resulullah (SAV) Muâz bin Cebel'in elinden tutarak:
"-Ey Muâz, her namazdan sonra şu duâyı okumanı tavsiye ediyorum." buyurmuş ve şöyle demiştir:
«Allâhümme eınnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike»
(Allâh'ım, Seni zikredebilmem, Sana şükredebilmem ve Sana güzelce ibadet edebilmem için bana yardım et.)"
(Ebû Dâvûd, Vitir, 26)
"Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr."
◾ "Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir, O'nun benzeri yoktur, mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter" anlamına gelen Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." ifadesi Üç aylarda çokça zikredilen bir tesbihtir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim, «Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr: (Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir, O'nun benzeri yoktur, mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.)» zikrini günde yüz kere söylerse; kendisine on köle âzâd etmiş gibi sevap verilir. Yüz sevap yazılır, yüz günâhı silinir. Akşama karşı onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel getiremez."
(Buhârî, Ezan 155)