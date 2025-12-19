Üç aylar boyunca çekilebilecek zikir ve tesbihler

1 /10













La İlahe İllallah

◾ "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "La İlahe İllallah" zikri, Kelime-i Tevhid olarak bilinir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kimin son sözü, "Allah'tan başka ilah yoktur" (La ilahe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer."

(Ebû Dâvûd, Cenâiz 20)

Resulullah (SAV) buyurdu:

"İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir."

(Buhârî, Îmân 3; Müslim, Îmân 58)

İmam Rabbani: "Allah Teala'nın gazabını teskin hususunda "La ilahe illallah" sözünden daha faydalı bir şey yoktur.