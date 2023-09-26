Türk diyarlarındaki mevlid yansımaları

MEVLİD KANDİLİ'NİN MAHİYETİ

◾ İslam aleminde, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğumu Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gününe denk gelir ve bu kutsi zaman dilimi Mevlid Kandili olarak kutlanır. Hicri takvime göre bu sene Peygamberimizin (SAV) doğumu, 26 Eylül Salı gününe denk gelir.

◾ Tüm Müslümanların büyük bir coşkuyla kutladığı bu günü Türk diyarlarından; Karaçay- Malkar, Kumuk ve Özbek Türklerinin nasıl ihya ettiğine bir bakalım.

◾ Karaçay- Malkar ile Kumuk Türkleri Kafkasya'da yer alan Türk topluluklarındandır. Özbekler kendi cumhuriyetlerinde varlıklarını sürdümeye çalışan Türkler arasındadır.