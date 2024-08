Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir?

Teşrik tekbiri anlamı

🔶 Teşrik tekbiri manası:

Teşrik tekbiri; "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur" anlamına gelmektedir.