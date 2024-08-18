Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir?
Teşrik kelimesi, "doğuya doğru gitmek, parlamak" anlamlarına gelmektedir. Teşrik tekbiriyse; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar getirilmesine denilmektedir. Peki, Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbirleri nasıl getirilir?
Giriş Tarihi: 18.08.2024
10:45
Teşrik tekbiri
🔶 Sözlük anlamı
"doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" olan teşrik, zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.
Zihicce
Hicri takvime göre Zilhicce, yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı bir aydır.
KERBELA OLAYI
Kur’ân-ı Kerim’de teşrîk kelimesi geçiyor mu?
Kur'ân-ı Kerim'de teşrik kelimesi geçiyor mu?
🔶 Kur'ân-ı Kerim'de teşrik kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrik günlerine delalet eden ayetler yer almaktadır.
(Bakara Suresi, 198-203. Ayetler; Hac Suresi 22/27-37. Ayetler)
Bakara Suresi - 198-199 . Ayet Tefsiri
◼ Câhiliye devrinde, barış dönemi sayıldığı için "haram aylar" diye anılan hac mevsimi (zilkade, zilhicce, muharrem ayları) aynı zamanda bir ticaret mevsimiydi; fakat müslümanlar günah olacağı kaygısıyla ihrama girdikten sonra alışverişle meşgul olmuyorlardı. İşte "Rabbinizden bir lutuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur" buyurularak müslümanların böyle bir endişeye kapılmalarının gereksiz olduğu, meşruiyet çerçevesinde ihramlı iken de ticaret yapıp Allah'ın lutfundan yararlanabilecekleri bildirilmektedir.
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Hac Suresi 22/27-37. Ayetler
25. İnkâr edenlere, insanları Allah yolundan ve -yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için (ibadet yeri) yaptığımız- Mescid-i Harâm'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız.
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Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? işte teşrik tekbiri okunuşu
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? işte teşrik tekbiri okunuşu
🔶 Kurban bayramının arefe günü
sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
cümlesini söylemeye "
teşrik tekbiri" denir.
NAFİLE NAMAZ NEDİR, NASIL KILINIR?
Teşrik tekbiri anlamı
🔶 Teşrik tekbiri manası:
Teşrik tekbiri;
"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur" anlamına gelmektedir.
Teşrik tekbirlerini kimler alabilir?
Teşrik tekbirlerini kimler alabilir?
🔶 Fıkıh mezheplerine göre namaz kılmakla mükellef olan herkes, yolcu veya mukîm, kadın veya erkek teşrîk tekbirlerini alır.
Büyük İmam Ebu
Hanife, sadece cuma ve bayram namazlarını kılmakla yükümlü olanlara cemaatle namaz kılmaları halinde tekbirin vacip olduğu, ayrıca cuma ve bayram namazları ile yükümlü tutulmayanların cemaatle namaz kılmaları halinde tekbir alacakları kanaatini dile getirmiştir.
MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ