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Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir?

Kurban Bayramı'nı müjdeleyen en önemli vesilelerden olan teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile başlar ve bayramın son günü ikindi namazına dek devam eder. Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin segah bestesiyle dile getirilen tekbirler Hak Teala'yı tenzih eden güzel cümlelerdir. Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplere göre ise sünnet olan teşrik tekbirleri içerisinde barındırdığı mana ile de müstesnadır. İşte teşrik tekbiri ne zaman getirilir, Teşrik tekbiri nedir gibi soruların cevabını araştırdık.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:34
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🔹 Doğuya doğru gitmek gibi bir sözlük manası taşıyan teşrik tekbirleri Zilhicce ayının belirli günlerinde farz olan namazlardan sonra bir beste ile okunan tekbirleri ifade eder.

🔹 Bu minvalde tekbirlerin getirildiği günlere de "teşrik günleri" denmektedir. Zilhicce'nin dokuzuncu yani arefe günü sabah namazı farzı ile başlayan bu tekbirler Kurban Bayramı'nın son gününün ikindi namazı ile nihayete erer.

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🔹 Bu sene 27 Haziran Salı günü sabah namazı ile başlayan tekbirler, 1 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazı ile sona erecektir. Tekbirler toplamda 23 vakit namazını kapsar.

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🔹 Teşrik tekbirlerinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

🔹 Teşrik tekbiri okunuşu:

"Allâhu ekber, Allâhu ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd"

🔹 Teşrik tekbiri anlamı:

"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur."

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🔹 Hz. Peygamber Efendimizin (SAV) Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazı ile başlayarak bayramın son günü ikindi namazına dek, ikindi namazı da dahil olarak farz namazların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Kaynak: (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440)

🔹 Teşrik tekbiri okunuşu:

"Allâhu ekber, Allâhu ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd"

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TEŞRİK TEKBİRİ MANASI NEDİR?

🔹 Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.

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