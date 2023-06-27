Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir?

Kurban Bayramı'nı müjdeleyen en önemli vesilelerden olan teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile başlar ve bayramın son günü ikindi namazına dek devam eder. Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin segah bestesiyle dile getirilen tekbirler Hak Teala'yı tenzih eden güzel cümlelerdir. Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplere göre ise sünnet olan teşrik tekbirleri içerisinde barındırdığı mana ile de müstesnadır. İşte teşrik tekbiri ne zaman getirilir, Teşrik tekbiri nedir gibi soruların cevabını araştırdık.