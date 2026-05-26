2026 Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor
2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek? İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan mübarek Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, bayramın 1. günü hangi tarihte başlıyor gibi soruların cevapları ile birlikte, tatil planı yapanlar için resmi tatil süresi ve takvim detayları rehberimizde. İşte ay ve gün olarak Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri...
◾ İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği gün geldi. Ramazan Bayramı'ndan sonra insanların coşkuyla beklediği Kurban Bayramı, İslam aleminin ikinci bayramıdır.
◾ Herkesin merak ettiği bir husus var. Akıllardaki o soru tabii ki "2026 yılı Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi aya ve hangi güne denk geliyor?
◾ Öncelikle 2026 senesinde Kurban Bayramı'nın arefesi, 26 Mayıs Salı gününe tekabül ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü, 27 Mayıs Çarşamba günüdür.
◾ Bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma gününe tekabül ediyor. Kurban Bayramı'nın son günü ise 30 Mayıs Cumartesi'dir.
◾ Sözlükteyse farz, vacib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvan etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmasıdır.
◾ Kurban kelimesi dini manada, kendisiyle Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a (CC) yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı niteler.
◾ Bütün dinlerde kendine yer bulan kurban, İslam dininde Hz.İbrahim'in (AS) Hz İsmail'i (AS) kurban ettiği rüyayla başlar. Kurban hadisesi, Hz. İbrahim (AS) ve Hz İsmail'in (AS) imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın (CC) bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.