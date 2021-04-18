Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Çocuklar oruç tutabilir mi?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle beraber çocuklar da oruç tutmaya heveslenmektedir. Ebeveynler, çocuklarının heveslerini kırmadan sağlıklarını da etkilemeyecek biçimde oruç tutmalarına müsaade edilebilirler. Bu oruç yöntemi, tekne orucu olarak adlandırılmaktadır. Peki, tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl tutulur? Tekne orucu kaç yaşına kadar tutulur? Tekne orucu neden tutulur? Çocuklar oruç tutabilir mi? Tekne orucu saatleri 2021 nedir? İşte tekne orucu hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 18.04.2021
17:39
Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
17:40
🔷 Bir Anadolu geleneği olan tekne orucu,
anlamına gelir. çocukların belli süre boyunca oruç tutmaları
🔷 Ramazan ayında çocuklar ailelerine özenerek oruç tutmak isterler. Çocukların dayanabildiği ölçüde oruç tutmalarına izin verilmesi gerekir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denir.
Çocuklar nasıl oruç tutmalı? Çocukların oruç tutmasıyla ilgili öneriler
TEKNE ORUCU NEREDEN GELİR?
🔷Tekne orucu,
Küçük çocukların oruç tutmasının kolaylaştırmak ve İslami bir kimlik kazandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Anadolu'da ortaya çıkan eski bir gelenektir.
🔷Necdet Sakaoğlu "Taşrada Eski Yaz Ramazanları" başlıklı yazısında tekne orucunun kökenini açığa kavuşturur. Sakaoğlu'nun aktarımına göre, tekne orucu, âlimlerin küçük yaşta çocuklara oruca alıştırmak ve onlara İslâmî bir kimlik kazandırmak için önerdikleri
Arapçada "künyelemek", "kimliklenmek" anlamına gelen tenkiye zamanla tekne olmuştur. tenkiye orucunda dayanır.
TEKNE ORUCU İSMİ NEREDEN GELİYOR?
🔷Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman
oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da tekne orucu derler. ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup,
TEKNE ORUCU NEDEN TUTULUR?
🔷 Tekne orucu
amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Ramazan'ın manevi havasını çocuklara aşılamak ve orucu çocuklara sevdirmek
🔷 Özellikle
0-7 yaş taklit ve modelleme döneminin en önemli unsuru, çocuklar için alıştırma dönemi olan bu dönemde çocuk orucu tutulması tavsiye ediliyor. Kişiliğin oluşmaya başladığı çocukluk döneminde, çocukların ileriki yaşamlarında bir yetişkin olarak yapmaları istenen davranışların temeli bu dönemlerde atılıyor.
🔷 Çocuklar için bütün gün oruç tutmak sağlık açısından risklidir.
Büyümeye programlı bir metabolizma, temel besin elementlerinden protein yağın şekerin ve özellikle vitaminlerin dengeli bir şekilde ve mutlaka düzenli olarak alınmasını gerektirir. Aksi durumda dikkat eksikliği, sinirlilik, huysuzluk, unutkanlık, baş dönmesi, göz kararması, idrar azalması, çarpıntı ve aşırı uyuklama şikâyetleri ile karşılaşılabilir. Yaklaşık 18 saat birdenbire aç kalmak çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çünkü çocuklarım metabolizması yetişkinlerden tamamen farklıdır.
🔷Bu sebeple
Sağlığı el vermeyen yaşlılar için de oruç tutma yöntemi olan tekne orucu, Ramazan'ın ruhunu yaşatması bakımından önem arz eder. Ramazan sevincini çocuklarına aşılamak maksadıyla ebeveynler, evlatların günün belli kısmında tutulan tekne orucuna yönlendirebilir.
TEKNE ORUCU NASIL TUTULUR?
🔷 Tekne orucunda çocuklar ve yaşlılar
öğle saatlerinde sağlık problemi yaşamamak için yemek ve su tüketebilir.
🔷 Sahur ve iftarı aileleriyle birlikte yaparak Ramazan ruhunu yakalayabilirler.
Tekne orucunda öğle yenilen yemek orucu bozmaz.
TEKNE ORUCU İLE ÇOCUK NELERİN FARKINA VARIR?
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Oruçla çocuk, verilen nimetin ne kadar nemli olduğunu anlayacak, açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu yaşayarak öğrenecektir. Önceden israf ettiği yiyecek ve içecekleri artık israf etmemeye özen gösterecektir. Ayrıca başka insanların açken neler yaşadığını öğreneceği için yardımlaşma duygusu da gelişir.
🔷 Tekne orucunda çocuklar sahurdan kaba kuşluğa kadar veya öğleye kadar oruç tutarlar. Fakat
oruç ibadeti çocuklara farz olmadığı için tekne orucunun da kesin bir saati yoktur.
🔷 Ebeveynler dilerlerse çocuklarının sabah uyandıktan sonra öğle saatine kadar, dilerlerse öğle saatinden akşam saatine kadar çocuklarının tekne orucu tutmalarını öğütleyebilir.
ÇOCUKLAR SAHURDA NE YEMELİDİR?
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Çabuk ve uzun süre tok tutacağından sahurda, protein ve yağ ağırlıklı bir beslenme tercih edilmelidir. Yumurta, süt, yoğurt, tereyağı ve peynir mutlaka sofrada bulunmalıdır, bir miktar pekmez ve az miktarda bal tüketilebilir. Karpuz gibi sulu meyveler tercih edilmelidir. Sahurda köfte sucuk gibi tuzlu besinler tüketilmesinin çocuğu kısa sürede susatacağı bilinmelidir.
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