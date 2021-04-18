Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Çocuklar oruç tutabilir mi?

🔷 Tekne orucu Ramazan'ın manevi havasını çocuklara aşılamak ve orucu çocuklara sevdirmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

🔷 Özellikle 0-7 yaş taklit ve modelleme döneminin en önemli unsuru, çocuklar için alıştırma dönemi olan bu dönemde çocuk orucu tutulması tavsiye ediliyor. Kişiliğin oluşmaya başladığı çocukluk döneminde, çocukların ileriki yaşamlarında bir yetişkin olarak yapmaları istenen davranışların temeli bu dönemlerde atılıyor.

🔷 Çocuklar için bütün gün oruç tutmak sağlık açısından risklidir. Yaklaşık 18 saat birdenbire aç kalmak çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çünkü çocuklarım metabolizması yetişkinlerden tamamen farklıdır. Büyümeye programlı bir metabolizma, temel besin elementlerinden protein yağın şekerin ve özellikle vitaminlerin dengeli bir şekilde ve mutlaka düzenli olarak alınmasını gerektirir. Aksi durumda dikkat eksikliği, sinirlilik, huysuzluk, unutkanlık, baş dönmesi, göz kararması, idrar azalması, çarpıntı ve aşırı uyuklama şikâyetleri ile karşılaşılabilir.

🔷Bu sebeple Ramazan sevincini çocuklarına aşılamak maksadıyla ebeveynler, evlatların günün belli kısmında tutulan tekne orucuna yönlendirebilir. Sağlığı el vermeyen yaşlılar için de oruç tutma yöntemi olan tekne orucu, Ramazan'ın ruhunu yaşatması bakımından önem arz eder.