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Tehzibü'l Ahlak'tan ahlaka dair önemli cümleler

İslam felsefesinin en önemli konularından birisi ahlaktır. Büyük filozof Kindi'den itibaren İslam filozofları ahlaka dair müstakil risaleler kaleme alarak meseleye dair bir literatür oluşmasına olanak sağlamışlardır. Ahlak felsefesinin kendine ait bir disiplin haline gelmesini sağlayan İbn Miskeveyh'in açtığı yolda yürüyen alimlerden birisi de Yahya b. Adi'dir. Kaleme aldığı Tehzibü'l Ahlak eseri ile Yahya b. Adi, bir geleneğin oluşmasına katkı sağlamıştır. İşte Yahya b. Adi'nin Tehzibü'l Ahlak kitabından altı çizili cümleler...

Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 10:31
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İnsanın kendisi için seçtiği, bu konuda sonuna ulaşmadan vazgeçmediği ve nihai noktasına erişmeden daha azına razı olmadığı en güzel şey, kendi yetkinliği ve olgunluğudur.

Yahya bin Adi

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Şehvanî nefs, insana hâkim olup onu yönetmeye başlayınca ve insan ona bağlanınca, insandan çok hayvanlara benzemeye başlar.

Yahya bin Adi

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Kim bu sıfatlarla vasıflanırsa onun utanması azalır, ahmaklığı artar ve faziletli kişilerden hoşlanmaz. Aynı zamanda o, yalnızlığa yönelir ve insanların bir araya geldiği meclislerden uzaklaşır. Hem de ilim ehli insanları sevmez, dindar ve takva sahibi kişilerden nefret eder.

Yahya bin Adi

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İyilik ve bağışta bulunmak, bu yönde kaygısı olmayan ve sadece kendini düşünen birisi için kolay değildir. Çünkü kötü düşünce ve nefsin zafiyeti, kişiyi iyilik ve ihsandan alıkoyar.

Yahya bin Adi

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Yetkinliği seven bir kişi kendini tüm insanları sevmeye, onlara karşı muhabbet, şefkat, merhamet ve bağışlama hissi duymaya alıştırmalıdır.

Yahya bin Adi

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