Tehzibü'l Ahlak'tan ahlaka dair önemli cümleler

İslam felsefesinin en önemli konularından birisi ahlaktır. Büyük filozof Kindi'den itibaren İslam filozofları ahlaka dair müstakil risaleler kaleme alarak meseleye dair bir literatür oluşmasına olanak sağlamışlardır. Ahlak felsefesinin kendine ait bir disiplin haline gelmesini sağlayan İbn Miskeveyh'in açtığı yolda yürüyen alimlerden birisi de Yahya b. Adi'dir. Kaleme aldığı Tehzibü'l Ahlak eseri ile Yahya b. Adi, bir geleneğin oluşmasına katkı sağlamıştır. İşte Yahya b. Adi'nin Tehzibü'l Ahlak kitabından altı çizili cümleler...
Giriş Tarihi: 02.12.2024
10:30
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
10:31