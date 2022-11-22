Tarihi güzellikleriyle kendisine hayran bırakan Osmanlı şehri: Mostar
İslam medeniyetinin Avrupa'daki en güzel örneklerinden olan Bosna, Osmanlılar'ın imar ve kültür faaliyetleri ile kimliğini bulan bir ülke. Mostar Köprüsü, Eğik Köprü, Koski Mehmed Camii, Nasuh Ağa Camii gibi yapıları ile Bosna'yı zenginleştiren Mostar şehri ise tarihi güzellikleri ve doğası ile kendisine hayran bıraktıran bir Osmanlı şehri...
Giriş Tarihi: 22.11.2022
09:49
Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
10:10
🔹 Osmanlılar fethettikleri memleketleri
başta imar olmak üzere pek çok yönden kalkındırdılar. Bu faaliyetler bilhassa yeni fethedilmeleri hasebiyle Balkan coğrafyasında görüldü.
🔹 Bosna'nın
merkezi, incisi ve kalbi olan, kartpostallık fotoğrafların mekanı Saraybosna ve Mostar da Osmanlı dokunuşlarıyla kendisini bulan, öne çıkan bir şehir oldu.
Saraybosna'dan Osmanlı tarihine ışık tutan kareler
🔹
Mostar Köprüsü'nü de içerisinde barındıran Mostar şehri sadece yaz mevsiminde değil yıl genelinde ülkeye gelen ziyaretçilerin Bosna'da en çok uğradığı şehirler arasında yer alıyor.
🔹 Hüzün mevsiminin gelmesiyle sarı ve tonlarının hakim olduğu şehirde
Mostar Köprüsü, Eğik Köprü, Koski Mehmed Paşa Cami ve Nasuh Ağa Camii öne çıkan yapılar.
🔹 Mimar Sinan'ın öğrencisi
Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'ne ev sahipliği yapan Mostar, zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri ile de ziyaretçilerini büyülüyor.
🔹
Hırvatlar tarafından gerçekleştirilen topçu ateşi ile 1993 yılında ağır hasar gören köprü, bir gün ayakta kalsa da bombalamanın tam bir gün ardından 9 Kasım gününde yıkıldı.
Bosna Hersek'te sonbahar renkleri
🔹 Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması,
Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri oldu.
🔹 Türkiye'nin de aralarından bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen
Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı.
Eğik Köprü
🔹
464 yıldır ayakta olan Eğik Köprü Mostar Köprüsü inşa edilmeden önce Mimar Hayrettin tarafından bir deneme köprüsü olarak Radobolja Nehri üzerine inşa edildi.
🔹 Uzun yıllar boyunca her türlü doğa olayına karşı dayanan köprü, 1999'da meydana gelen sel felaketinde yıkıldı ve
UNESCO tarafından 2002'de eski haliyle yeniden inşa edildi.
Bosna'nın tarihe meydan okuyan 5 camisi