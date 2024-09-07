Arama

Menu

Taftazani'nin Şerhu'l Akaid kitabından cümleler

Dinimizin ana ilkelerini konu edinen Kelam ilmi her Müslümanın bilmesi gereken meselelerden meydana gelir. İslam coğrafyasında en çok okunan ve bilinen Kelam, itikad eserlerinden biri de Taftazani'nin kaleme aldığı Şerhu'l Akaid isimli kitaptır. Ömer Nesefi'nin "Metnü'l Akaid" isimli kitabına bir şerh yazan İmam Taftazani böylece Müslümanların itikada dair pek çok meseleyi daha rahat şekilde anlamalarını sağlamıştır. Taftazani'nin Şerhu'l Akaid kitabından dikkat çekici cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 09:09
  • 1
  • 20

💠

Nazar, bilinmeyen şeylere ulaşmak için bilinen şeyleri tertip etmektir.

Taftazani

  • 2
  • 20

💠

Fikir de, insan nefsinin bilinçli olarak manalar arasındaki intikalidir.

Taftazani

  • 3
  • 20

💠

İçtihad, fakîhin, bir konuda şer'î hükme ulaşmak için çabalaması, gayret etmesidir.

Taftazani

  • 4
  • 20

💠

Kelam ilminin gayesi dinî ve dünyevî saadete kavuşmaktır. Bu ilmin burhanları çoğu sem'î delillerle teyit edilmiş kat'î huccetlerdir.

Taftazani

  • 5
  • 20

💠

İslam itikadının gerek beyanı gerekse müdafaası adına ortaya konan ilmî faaliyetleri başlıca iki tarzda mütalaa etmek mümkündür: Selef tarzı, halef tarzı.

Taftazani

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN