Taftazani'nin Şerhu'l Akaid kitabından cümleler

Dinimizin ana ilkelerini konu edinen Kelam ilmi her Müslümanın bilmesi gereken meselelerden meydana gelir. İslam coğrafyasında en çok okunan ve bilinen Kelam, itikad eserlerinden biri de Taftazani'nin kaleme aldığı Şerhu'l Akaid isimli kitaptır. Ömer Nesefi'nin "Metnü'l Akaid" isimli kitabına bir şerh yazan İmam Taftazani böylece Müslümanların itikada dair pek çok meseleyi daha rahat şekilde anlamalarını sağlamıştır. Taftazani'nin Şerhu'l Akaid kitabından dikkat çekici cümlelerin altını çizdik.