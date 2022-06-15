Sezai Karakoç'un milletine seslenişi: Kutlu Millet Gerçeği eserinden tarihi cümleler

Sezai Karakoç şair ve fikir adamlığının yanında yarıca siyasi bir aktör ve fikrin pratik tarafını tutan önemli bir eylem insanıdır. Karakoç'un toplumsal konuşmalarının yazıya dökülmesi olan "Çıkış Yolu" serisi, arkasında İslam medeniyeti bulunan bir şairin siyasi olarak görüşlerini ifade eder. Bilhassa bu, İslami görüşleri zor zamanlarda dile getiren büyük şair bu yönüyle nesillerin kahramanı olmuştur.