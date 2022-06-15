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Sezai Karakoç'un milletine seslenişi: Kutlu Millet Gerçeği eserinden tarihi cümleler

Sezai Karakoç şair ve fikir adamlığının yanında yarıca siyasi bir aktör ve fikrin pratik tarafını tutan önemli bir eylem insanıdır. Karakoç'un toplumsal konuşmalarının yazıya dökülmesi olan "Çıkış Yolu" serisi, arkasında İslam medeniyeti bulunan bir şairin siyasi olarak görüşlerini ifade eder. Bilhassa bu, İslami görüşleri zor zamanlarda dile getiren büyük şair bu yönüyle nesillerin kahramanı olmuştur.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:08
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▫ Dikkat ediniz, insanoğlu yükselme yolunu tutarsa zannettiğinizden çok daha hızlı, çok daha fazla büyük bir yükselme yapar. Ama maazallah, düşmeye başlarsa, insanoğlunun düşmesi kadar büyük bir düşüş olamaz.

Sezai Karakoç

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▫ Evet, otuz sene zulmedebilirsin, kırk zulmedebilirsin, elli sene zulmedebilirsin, ama mutlaka bir gün zulüm yıkılır. Hak gelir. Çünkü zulüm, her zaman yıkılmaya mahkûmdur.

Sezai Karakoç

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▫ New York'a da bir gün medeniyet, sulh ve hakikat mührümüzü basacağız, Roma'ya da. Çünkü: biz misyonu olan bir milletiz.

Sezai Karakoç

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▫ Hiç kimse sanmasın ki, birdenbire, hemen fikir üretilir, sistem üretilir.

Sezai Karakoç

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▫ Memleketin ihtiyacı, bir fikir sistemi etrafında, bir ideal ve ahlak sistemi etrafında toplanmış aydın kişilerin milletle bütünleşerek siyasi hayatta söz sahibi olmalarıdır.

Sezai Karakoç

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