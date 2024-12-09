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Sadreddin Konevi'den Vahdet-i Vücûd ve Esasları

Yayınlanma Tarihi: Aralık 09, 2024 16:12 Güncelleme Tarihi: Aralık 09, 2024 16:13

Sadreddin Konevi, Konya'nın en müstesna alimlerinden biridir. Farklı hocalardan dersler almış ve kendisini her alanda yetiştirmiştir. 13. yüzyılda yaşayan Konevi, hayatının son otuz yılını Konya'da geçirmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran ve Kadı Siraceddin el-Urmevi gibi önemli isimlerler de yakın dostluklar kurmuştur. İşte, Sadreddin Konevi'nin "Vahdet-i Vücûd ve Esasları" eserinden, birbirinden kıymetli sözleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Çünkü ayna, kendisine yansıyan şeyi tekrar ona yansıtır; aynaya yansıyan sûreti de aynaya göre yansır.

Sadreddin Konevî

Kişinin başkaları için yaptığı dualar

2/20

🔸

Bazıları vardır ki, dua etmese ve bir şeyi Haktan dilemese de bazı şeylerin gerçekleşmesi ve meydana gelmesi iradesine bağlı olur.

Sadreddin Konevî

3/20

🔸

Allah'ım! Azabından rızâna, cezandan affına sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Ben, senin övgünü ifa edemem, sen kendini övdüğün gibisin.

Sadreddin Konevî

4/20

🔸

Zât'ın sadece bir lazımı vardır;

Bu lazım zât'tan sadece göreceli olarak farklılaşır ki, bu, "ilimdir".

Sadreddin Konevî

5/20

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Allah Teâlâ'nın en kâmil kuluna hitap eden şu ayetinde bu gerçek kemâle işaret vardır.

"Varış ancak rabbinedir."

Sadreddin Konevî

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