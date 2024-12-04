Cemaatle namaz kılmak

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Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

"Ve sen içlerinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir bölümü seninle birlikte namaza dursun, silâhlarını da yanlarına alsınlar" (Nisâ 4/102) âyetinde Allah Teâlâ cihad sırasında korkulu anlarda bile cemaatle namaz kılmayı söz konusu etmektedir.

◾ Korkulu anlarda cemaatle namaz kılmanın teşvik edilmesi, normal zamanlarda cemaate riayet edilmesinin daha öncelikli ve önemli olduğunu da belirtmiş olmaktadır.

◾ Savaş durumunda namazın, normal kılınış biçiminin dışında farklı bir şekilde kılınması, cemaatin önemi ve güvenlik gibi sebeplerle açıklanabileceği gibi, bunda sahâbenin Peygamber'le birlikte namaz kılma iştiyakının da rolü bulunmaktadır.

◾ İnsanlar Hz. Peygamber'in (SAV) arkasında, iki ayrı grup halinde nöbetleşe namaz kılınca, hem cephe terk edilmemiş, hem de herkes Hz. Peygamber'in (SAV) arkasında namaz kılmış olmakta ve bu suretle Hz. Peygamber'in (SAV) belli bir grupla namaz kıldığı takdirde ortaya çıkması muhtemel olan yanlış anlamanın önüne geçilmiş olmaktadır.