Sabah namazı hangi saatler arası kılınır? Ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? (Diyanet)
Sabah namazının hangi saatler arası kılınacağı Müslümanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farzı, Kur'an ve sünnet ile sabittir. Peygamberimiz (sav) bizzat namazın kılınışını ve vakitlerini göstermiştir. Peki, sabah namazının vakti ne zaman başlar? Sabah namazı hangi saatler arası kılınır? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? İşte il il sabah namazı vakitleri…
Giriş Tarihi: 21.07.2020
14:37
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
15:03
Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farzı Kur'an ve sünnet ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğine Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunur. Bu işaretler Hz. Peygamber (sav)'in sözlü ve fiili sünnetiyle açıklık kazanır.
Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, onu insanlara tebliğle görevli olan Hz. Peygamber (sav)'e aittir. O, namazı bizzat kılarak ve kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de gösterdi. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür olarak günümüze kadar devam etti.
Cebrail, Hz. Peygamber'e gelerek namazı bir defa ilk vakitlerinde, bir defa da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş, Hz. Peygamber (sav) de bunları ashabına bildirmiştir. Asr-ı saadetten günümüze kadar da, Hz. Peygamber (sav)'in gösterdiği gibi beş vakit olarak kılınmıştır.
Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.
Sabah namazının kılınışı
Kur'an-ı Kerim'de, şöyle buyrulur: "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek sabah namazını isfar vaktinde kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir.
*İsfar: Sabah yerinin açılıp aydınlanması, ortalığın aydınlanması anlamına gelir.
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Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (sav) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." demiştir. " (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3)
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