Sabah namazı hangi saatler arası kılınır? Ezan okunmadan sabah namazı kılınır mı? (Diyanet)

Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farzı Kur'an ve sünnet ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğine Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunur. Bu işaretler Hz. Peygamber (sav)'in sözlü ve fiili sünnetiyle açıklık kazanır.

Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, onu insanlara tebliğle görevli olan Hz. Peygamber (sav)'e aittir. O, namazı bizzat kılarak ve kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de gösterdi. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür olarak günümüze kadar devam etti.

Cebrail, Hz. Peygamber'e gelerek namazı bir defa ilk vakitlerinde, bir defa da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş, Hz. Peygamber (sav) de bunları ashabına bildirmiştir. Asr-ı saadetten günümüze kadar da, Hz. Peygamber (sav)'in gösterdiği gibi beş vakit olarak kılınmıştır.