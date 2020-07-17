Sabah namazı vakti ne zaman başlar? İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazının kılınışı...
Namaz, müminlerin miracı, Allah ile kulun arasındaki bağın en somut göstergesidir. Farz olan beş vakit namazın ilki ise sabah namazıdır. Rahmet ve bereketin en yoğun olduğu zaman için Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." Peki, sabah namazı vakti ne zaman başlar? İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınıyor? Sabah namazı kaç rekat kılınmalı? Sabah namazı kaça kadar kılınır?
Giriş Tarihi: 17.07.2020
14:56
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
15:14
Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır."
(Müslim, Mesacid, 262)
Namaz, müminlerin miracı, Allah ile kulun arasındaki bağın en somut göstergesidir. Rahmet ve bereketin en yoğun olduğu zaman için Peygamber Efendimiz "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." buyurur.
Sabah namazı 2 rekât sünnet, 2 rekât farz olmak üzere toplam 4 rekâttır. Sabah namazının ilk önce 2 rekât sünneti daha sonra 2 rekât farzı kılınır. Sabah namazı vakti, fecrin doğması ile başlayıp, güneşin doğması ile sona ermektedir.
Fecr: Tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) ayettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan sure mealleri dinlemek için tıklayın.
1. REKAT
Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
"
Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.
Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.
Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.
Ayakta sırasıyla: Sübhaneke, Eûzü-besmele çekip Fatiha ve Kur'an'dan başka bir sure daha okunur.
Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar. Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
Sübhaneke okunuşu
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük
Fatiha okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
"
Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.
Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar. Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
"
Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta " Rabbena leke'l-hamd" denilir.
"
Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere " Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.
Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
2. REKAT
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha okunur.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.
"
Allahü Ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa " Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken " Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise " Rabbena lekel hamd" denir. " Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa " Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. "
Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
Ettahiyyatu
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Allâhumme salli
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allâhumme bârik
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Rabbena Atina
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbena firli
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Sabah namazının farzı, sünneti gibi kılınır.