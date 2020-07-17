Sabah namazı vakti ne zaman başlar? İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazının kılınışı...

Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262)

Namaz, müminlerin miracı, Allah ile kulun arasındaki bağın en somut göstergesidir. Rahmet ve bereketin en yoğun olduğu zaman için Peygamber Efendimiz "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." buyurur.

Sabah namazı 2 rekât sünnet, 2 rekât farz olmak üzere toplam 4 rekâttır. Sabah namazının ilk önce 2 rekât sünneti daha sonra 2 rekât farzı kılınır. Sabah namazı vakti, fecrin doğması ile başlayıp, güneşin doğması ile sona ermektedir.

Fecr: Tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) ayettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan

seçkin hafızlardan sure mealleri dinlemek için tıklayın.