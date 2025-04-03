Resulullah'ın (SAV) devesi: Kasva
Hz. Ebubekir'in (RA) satın aldığı Kasva, Allah Resulü'nün (SAV) hayatındaki pek çok hadiseye tanıklık etmiş kızıl renkli bir deveydi. Hicri takvime başlangıç olacak Hicret'te, Hz. Osman'ın (RA) beklendiği büyük imtihan günü Hudeybiye'de, inananların akın akın Kabe'ye yürüdüğü Mekke'nin fethinde, gözyaşlarının sel olduğu Veda haccında Resulullah'ı taşıyan Kasva aynı zamanda hızıyla da öne çıkıyordu. Veda Hutbesi'nin üzerinde okunduğu Kasva'yı araştırdık.
◾ Resulullah (SAV) sadece insanlar için değil tüm canlılar için de bir rahmet ve mutluluk vesilesi idi. Etrafındaki her canlı O'nun (SAV) sevinciyle mutlu olur, üzüntüsü ile üzülürdü.
◾ Kutlu yolculuk hicretin ardından Müslümanlar için merkez olacak Mescid-i Nebevi'nin yapılacağı yeri belirleyen de Allah Resulü'nün (SAV) devesi olan Kasva idi.
"Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?"
Gâşiye Suresi 17 . Ayet
Gâşiye Suresi 17 . Ayet Tefsiri
◾ Öldükten sonra dirilmenin mümkün olmadığını iddia eden inkârcılara cevap veren bu ve bundan sonraki sorulu ifadelerde, çevrelerini kuşatan doğal varlık ve olaylardaki ilâhî kudretin tecellilerine muhatapların dikkati çekilerek öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğu anlatılmaktadır. Evrendeki her şey Allah'ın kudretini göstermekle birlikte Kur'an'ın ilk muhataplarının en çok sevdikleri ve sahip olmak istedikleri mal deve olduğu için önce onun yaratılışına dikkatleri çekilerek ibret almaları istenmektedir.
◾ Hz. Peygamber'in (SAV) devesi olarak bilinen Kasva, sadece bir imse sahip değildi. Siyer ve hadis kaynaklarında devenin ismi olarak Kasva'nın yanında "ced'a" ve "adba" isimleri de zikredilmişti.
◾ Kasva, kulağındaki gri renkli küçük kesikten dolayı bu isimle anılmıştı. Beyhaki'nin verdiği bilgiye göre Kasva kızıl renkli bir deveydi.
Kızıl devenin özelliği nedir?
Arap kültür ve yaşantısında en kıymetli develer kızıl renge sahip olanlardı.
◾ Hayvancılıkla tanınan kabilelerin birinin yetiştirdiği Kasva, Hz. Ebubekir (RA) tarafından 400 dirheme satın alınmıştı. Güzelliği ile öne çıkan deve Resulullah'a (SAV) hediye edilmişti.
◾ Kasva İslam tarihine geçmiş bir hayvandı. Öyle ki İslam tarihini onsuz düşünmek mümkün değil. Zira Allah Resıulü'nün yaşadığı tüm mühim hadiselerde Kasva da orada bulunmuştu.
◾ Sahabenin önde gelen isimlerinden olan Muaz b. Cebel'in kuzen olan Esma b. Yezid (RANHA), Maide suresinin Allah Resulü (SAV) Kasva'nın üzerinde iken nazil olmaya başladığını rivayet etmişti.
◾ Ayrıca hicret yolculuğu esnasında Hz. Ebubekir'in dışında Kasva da bulunuyordu. Hicretin sona ermesinin ardından Kasva'nın çöktüğü yere Mescid-i Nebevi inşa edilmişti.