Resulullah'ın (SAV) devesi: Kasva

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◾ Resulullah (SAV) sadece insanlar için değil tüm canlılar için de bir rahmet ve mutluluk vesilesi idi. Etrafındaki her canlı O'nun (SAV) sevinciyle mutlu olur, üzüntüsü ile üzülürdü.

◾ Kutlu yolculuk hicretin ardından Müslümanlar için merkez olacak Mescid-i Nebevi'nin yapılacağı yeri belirleyen de Allah Resulü'nün (SAV) devesi olan Kasva idi.

İSLÂM'IN HADİSLERLE SÜSLEDİĞİ HAYVAN SEVGİSİ