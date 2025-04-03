Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Resulullah'ın (SAV) devesi: Kasva

Resulullah'ın (SAV) devesi: Kasva

Yayınlanma Tarihi: Nisan 03, 2025 15:20 Güncelleme Tarihi: Nisan 03, 2025 15:32

Hz. Ebubekir'in (RA) satın aldığı Kasva, Allah Resulü'nün (SAV) hayatındaki pek çok hadiseye tanıklık etmiş kızıl renkli bir deveydi. Hicri takvime başlangıç olacak Hicret'te, Hz. Osman'ın (RA) beklendiği büyük imtihan günü Hudeybiye'de, inananların akın akın Kabe'ye yürüdüğü Mekke'nin fethinde, gözyaşlarının sel olduğu Veda haccında Resulullah'ı taşıyan Kasva aynı zamanda hızıyla da öne çıkıyordu. Veda Hutbesi'nin üzerinde okunduğu Kasva'yı araştırdık.

1/10

Resulullah (SAV) sadece insanlar için değil tüm canlılar için de bir rahmet ve mutluluk vesilesi idi. Etrafındaki her canlı O'nun (SAV) sevinciyle mutlu olur, üzüntüsü ile üzülürdü.

◾ Kutlu yolculuk hicretin ardından Müslümanlar için merkez olacak Mescid-i Nebevi'nin yapılacağı yeri belirleyen de Allah Resulü'nün (SAV) devesi olan Kasva idi.

İSLÂM'IN HADİSLERLE SÜSLEDİĞİ HAYVAN SEVGİSİ

2/10

"Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?"

Gâşiye Suresi 17 . Ayet

Gâşiye Suresi 17 . Ayet Tefsiri

◾ Öldükten sonra dirilmenin mümkün olmadığını iddia eden inkârcılara cevap veren bu ve bundan sonraki sorulu ifadelerde, çevrelerini kuşatan doğal varlık ve olaylardaki ilâhî kudretin tecellilerine muhatapların dikkati çekilerek öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğu anlatılmaktadır. Evrendeki her şey Allah'ın kudretini göstermekle birlikte Kur'an'ın ilk muhataplarının en çok sevdikleri ve sahip olmak istedikleri mal deve olduğu için önce onun yaratılışına dikkatleri çekilerek ibret almaları istenmektedir.

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

3/10

◾ Hz. Peygamber'in (SAV) devesi olarak bilinen Kasva, sadece bir imse sahip değildi. Siyer ve hadis kaynaklarında devenin ismi olarak Kasva'nın yanında "ced'a" ve "adba" isimleri de zikredilmişti.

Kasva, kulağındaki gri renkli küçük kesikten dolayı bu isimle anılmıştı. Beyhaki'nin verdiği bilgiye göre Kasva kızıl renkli bir deveydi.

Kızıl devenin özelliği nedir?

Arap kültür ve yaşantısında en kıymetli develer kızıl renge sahip olanlardı.

İSLAM'A İLK DAVET VE İLK MÜSLÜMANLAR

4/10

◾ Hayvancılıkla tanınan kabilelerin birinin yetiştirdiği Kasva, Hz. Ebubekir (RA) tarafından 400 dirheme satın alınmıştı. Güzelliği ile öne çıkan deve Resulullah'a (SAV) hediye edilmişti.

Kasva İslam tarihine geçmiş bir hayvandı. Öyle ki İslam tarihini onsuz düşünmek mümkün değil. Zira Allah Resıulü'nün yaşadığı tüm mühim hadiselerde Kasva da orada bulunmuştu.

5/10

◾ Sahabenin önde gelen isimlerinden olan Muaz b. Cebel'in kuzen olan Esma b. Yezid (RANHA), Maide suresinin Allah Resulü (SAV) Kasva'nın üzerinde iken nazil olmaya başladığını rivayet etmişti.

◾ Ayrıca hicret yolculuğu esnasında Hz. Ebubekir'in dışında Kasva da bulunuyordu. Hicretin sona ermesinin ardından Kasva'nın çöktüğü yere Mescid-i Nebevi inşa edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ramazan Bayramı’nda en çok ziyaret edilen yerler

Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen yerler

Resulullah’ın SAV devesi: Kasva

Resulullah'ın (SAV) devesi: Kasva

İslam’da vatan mefhumu

İslam'da vatan mefhumu

Balkanların unutulmaz kahramanları: Yücelciler

Balkanların unutulmaz kahramanları: Yücelciler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam