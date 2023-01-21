Resulullah'ın (SAV) 10 ölçüsü
Müminler için en güzel örnek olan Resulullah'ın (SAV) sözleri ve fiilleri olarak bilinen hadis-i şerifler, bir Müslümanın hayatını ilk elden etkileyen metinlerdir. Hadis-i şerifler arayıcılığıyla, O'nun (SAV) gibi yaşamanın adımlarını takip ederiz. Sizler için Resul-i Ekrem'in (SAV) dilinden on hayat ölçüsünü derleyerek, notlar aldık.
Giriş Tarihi: 21.01.2023
12:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
14:07
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır."
(Buhârî, Îmân 41, Müslim, İmâret 155)
➡ Yaptığımız işlerde evvela hayır düşünmek zorundayız. Kötü bir niyetle başladığımız her eylem bize kaybettirir. Resul-i Ekrem (SAV) bu hadisi ile bizlere, her eylem öncesinde niyetimizi salim hale getirmemizi salık verir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!"
(Müslim, İmân 62, Tirmizî, Zühd 61)
➡ Doğruluk, Efendimizin (SAV) en bariz kişilik özelliklerinden biridir. Müslümanlar olarak, O'nun (SAV) sünnetini ve davranışlarını taklit etmemiz gerekir. Bunun en güzel tezahürlerinden birisi de doğru olmak ve Hak Teâlâ'ya karşı olan inancımızı her dem taze tutmaktır.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Gerçek zenginlik; mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir."
(Buhârî, Rikak 15, Müslim, Zekât 130)
➡ Dünya hayatı geçici, zevkle akıllarda yer eden fani bir alemdir. Asıl ise her zaman ahiret hayatıdır. Bu minvalde kıymet gören kavramlardan biri de zenginlik yani gerçek zengindir. Zenginlik mal, mülk değil kişinin gönlünün açık ve cömert olmasından geçer.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Hayâ ancak hayır kazandırır."
(Müslim, Îmân 61)
➡ İnsan olmanın en önemli hasletlerinden biri de hayâ duygusuna sahip olmaktır. Hayâ, insanoğlunu kendisine yakışmayacak günahlardan uzak tutar. İnsanın hakiki manada erginliğe ulaşmasına yardımcı olur.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Din kolaylıktır…"
(Buhârî, Îmân 29, Nesâî, Îmân 28)
➡ İslam'da öncelik, kolaylık ilkesindedir. Burada Efendimizin (SAV) uygulayış biçimleri önce gelir. İnsanlara dini sevdirmek yerine nefret ettirmek büyük bir vebaldir. Hepimiz bu ilke üzerinden eylemlerimize dikkat etmek mecburiyetindeyiz.