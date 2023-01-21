Resulullah'ın (SAV) 10 ölçüsü

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!"

(Müslim, İmân 62, Tirmizî, Zühd 61)

➡ Doğruluk, Efendimizin (SAV) en bariz kişilik özelliklerinden biridir. Müslümanlar olarak, O'nun (SAV) sünnetini ve davranışlarını taklit etmemiz gerekir. Bunun en güzel tezahürlerinden birisi de doğru olmak ve Hak Teâlâ'ya karşı olan inancımızı her dem taze tutmaktır.