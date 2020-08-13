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  • Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı! Hayırlı cumalar mesajları kısa ve öz...

Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı! Hayırlı cumalar mesajları kısa ve öz...

Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize Cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılı, sözlü, anlamlı ve kısa cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız resimli cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hayırlı cumalar mesajı iletmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz cuma sözleri ve anlamlı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 19:55
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Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!
Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!

Hayırlı cumalar! Mübarek cuma günlerinde sevdiklerinize Cuma mesajları gönderebilmeniz için her hafta olduğu gibi bu hafta da yazılı, sözlü, anlamlı ve kısa cuma mesajlarını sizler için listeledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek cuma gününü kutlamak için hazırladığımız resimli cuma mesajlarını indirip SMS olarak gönderebilirsiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, resimli kısa Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte hayırlı cumalar mesajı iletmek isteyenler için hazırlamış olduğumuz cuma sözleri ve anlamlı cuma mesajları...

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!
Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah.

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Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!
Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!

Allah`ım, habibin Muhammed Mustafa`ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et.

Amin, cumamız mübarek olsun.

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Hayırlı cumalar mesajları kısa ve öz...
Hayırlı cumalar mesajları kısa ve öz...

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin.

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Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!
Resimli Cuma mesajları yeni, kısa ve anlamlı!

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

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