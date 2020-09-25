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Resimli Cuma mesajları 2020! En anlamlı, dualı Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Haftanın en güzel, anlamlı, dualı Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Vatandaşlar, Müslümanların bayramı olan Cuma gününde birbirleri mesaj göndererek iyi dilekte bulunuyor. Sizde dua dolu dileklerinizi cuma mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları..

Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:13
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Cuma akşamı hürmetine Rabbim hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva versin.

Bütün hayırlı isteklerimizi kabul etsin. (Amin)

Hayırlı cumalar.

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Ya Rabbel Âlemin

Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen üzülen hor görülen işkence gören, türlü dertler çeken biçarelere imdat eyle, himmetini yardımını üzerlerinden esirgeme. (Amin)

Hayırlı cumalar.

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Allah'ın senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve Sana en güzel biçimde dua etmek istiyorum.

Hayırlı cumalar.

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Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı; fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise (herkes anlayacaktır ki) Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. (Fatır Suresi, 45.ayet)

Hayırlı cumalar.

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Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Hayırlı cumalar.

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