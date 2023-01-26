Regaip kandilinde neler yapılır okunanacak dualar ve sureler

🔸 İslami geleneğimizde bir manevi temizlenme mevsimi olan Üç ayların manevi olarak müstesna bir yeri vardır. Özellikle Üç ayların içindeki mübarek geceler bu değeri artırmaktadır.

🔸 Müslümanlar için oldukça kıymetli olan bu zaman dilimlerini ibadet, taat, zikir ve dualarla iyi bir şekilde değerlendirmek gerekir.