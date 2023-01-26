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Regaip kandilinde neler yapılır okunanacak dualar ve sureler

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından müteşekkil mübarek Üç aylar başladı. Tövbe kapılarının açıldığı, yapılan ibadetlerin sevabının bereketlendiği bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, üç aylar olarak bilinen ve manevi açıdan yoğun duyguların yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Peki Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaip Kandili'nde okunanacak dualar ve sureler nelerdir?

Giriş Tarihi: 26.01.2023 12:51
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🔸 Regaip Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesinde idrak edilir. Bu yıl, 2023 Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi ihya ediliyor olacak.

🔸 Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar içerisindeki ilk kandil gecesi olan Regaip, fıkıh literatüründe, "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" manasına gelir.

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🔸 Kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelen "ragibe" kelimesinin çoğulu olan Regaip; rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresidir.

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🔸 İslami geleneğimizde bir manevi temizlenme mevsimi olan Üç ayların manevi olarak müstesna bir yeri vardır. Özellikle Üç ayların içindeki mübarek geceler bu değeri artırmaktadır.

🔸 Müslümanlar için oldukça kıymetli olan bu zaman dilimlerini ibadet, taat, zikir ve dualarla iyi bir şekilde değerlendirmek gerekir.

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🔸 Bu gecede yapılan ibadetlerin diğer zamanlarda yapılanlara göre daha çok karşılık bulması umut edilir. Peki, bu Regaip gecesinde neler yapılır?

🔸 Mübarek gecelerde yapılan ibadetlerin neler olacağı ve nasıl yapılacağı noktasında kesin bir dini hüküm bulunmamaktadır. Yani Regaip gecesinde kişi, illa şu kadar rekat namaz kılmalı, bu namazlarda şu sureleri okumalı şeklinde net bir ifade yer almaz.

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🔸 Kur'an Kerim'den ayetlere ve Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şerifleri ile sünnetine baktığımızda Regaip gecesi ile ilgili özel ve zorunlu bir ibadet şekli görülmemektedir.

🔸 Regaip gecesinde mutlaka yapılması gereken ibadetler bulunmasa dahi böyle mübarek geceler, hayatımıza düzen verme noktasında fırsat olarak görülmelidir.

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