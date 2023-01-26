Regaip kandilinde neler yapılır okunanacak dualar ve sureler
Regaip kandilinde neler yapılır okunanacak dualar ve sureler
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından müteşekkil mübarek Üç aylar başladı. Tövbe kapılarının açıldığı, yapılan ibadetlerin sevabının bereketlendiği bu mübarek günler, Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, üç aylar olarak bilinen ve manevi açıdan yoğun duyguların yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını haber verir. Peki Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaip Kandili'nde okunanacak dualar ve sureler nelerdir?