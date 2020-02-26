Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler!
Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip Kandili denir. Müslüman aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı Regaip Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe gecesi yani bugün idrak edilecek. Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili zikirleri... gibi soruların yanıtları tüm Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler neler? İşte Diyanet'ten derlediğimiz bilgiler doğrultusunda Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 26.02.2020
13:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
00:41
Recep ayının ilk Cuma gecesine
Regaip gecesi denir. Müslüman aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı Regaip Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtları tüm Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilmeli? Regaip Kandili'nde hangi tesbihler çekilmeli? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...
Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "
Regaip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "Re-ğabe" kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.
Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler?
Müslüman alemi için
rahmet, bağışlanma ve bereket ayları olarak kabul edilen mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Yılın ilk kandili ise 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak edilecek. Bol bol ibadet etmek isteyen Müslümanlar Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler...
300 Salavat-ı şerife,
101 Fatiha-i şerife,
101 İhlas'ı şerif,
101 Kadir suresi.
Salavat-ı şerif nasıl getirilir?
Salât ve selam kelimelerinden oluşan "
salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Hz. Peygambere en kısa şekilde, " Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da " Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
"Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
Fatiha Suresi'nin Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O, din gününün maliki Allah'ın. 5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. 6- Hidayet eyle bizi doğru yola, 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.