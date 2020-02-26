Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler!

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Müslüman aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı Regaip Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler neler? Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtları tüm Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilmeli? Regaip Kandili'nde hangi tesbihler çekilmeli? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regaip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "Re-ğabe" kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.