Regaip Kandili Mesajları: Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

Yayınlanma Tarihi: 24.12.2025 16:33

Rahmet, bağışlanma ve tövbe mevsimi olan mukaddes Üç aylara eriştik. Bu mübarek dönemin ilk müjdecisi Regaip Kandili'ni en güzel şekilde idrak etmek, manevi gücümüzü artıracak ve kalplerimize huzur katacak. Kulun Rabbine yakaracağı bu özel gecede sevdiklerinizi sevindirecek, ayetli, dualı, hadisli, anlamlı ve resimli Regaip Kandili mesajları hazırladık. Bağışlanma, günahlardan kurtulma umuduyla dolu bu geceyi en güzel dileklerle taçlandırmak için mesajları okuyun: Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili Mesajları
Regaip Kandili Mesajları

📜

Rahmetin sağanak vaziyette üzerimize yağdığı Regaib gecesi, kurtuluşumuza vesile olsun. Dualarda buluşalım…

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

Hadisli Regaip Kandil Mesajları
Hadisli Regaip Kandil Mesajları

📜

Rabbimiz

Bizleri helal rızıkla rızıklandır. Bizleri katından başka kimseye muhtaç etme…

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

Kısa Regaip Kandil Mesajları
Kısa Regaip Kandil Mesajları

📜

Ya Rabbi

Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi her türlü beladan uzak kıl.

Onları en kısa sürede özgürlerine kavuştur…

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

Regaip Kandili Mesajları: Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

📜

Rabbimiz

Ümmet-i Muhammed'i senin rızan uğruna hareket eden bir topluluk eyle, ıslah et…

Bizi, birbirlerine dua eden kullarından kıl…

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

Regaip Kandili Mesajları: Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

📜

Ya Rabbi

Bizleri senin en güzel isimlerine yakın kullardan eyle…

Esmaü'l Hüsna'yı toplumda yaymayı nasip eyle…

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

