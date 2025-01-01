Regaib Kandili duası: Regaib Kandili'nde okunacak dualar

2 /10 Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?











◽ Üç Aylar'ın veya Recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili'dir. Efendimiz (SAV) Recep ayına çok kıymet verir ve bu ay içerisinde ziyadesiyle nafile ibadetlere yönelirdi. Bu nedenle Regaip gecesinde dua etmek ve tövbe istiğfarda bulunmak oldukça faziletlidir.

◽ Rasulullah'dan (SAV) şu hadis-i şerif nakledilmektedir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)