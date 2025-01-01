Regaib Kandili duası: Regaib Kandili'nde okunacak dualar
"Regâib" kelimesi, "kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" demektir. Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye "Regâib" denilir. Peki Müslümanlar için kutsal olan bu günde neler yapılır, ne dualar edilir? İşte Regaib kandili duası: Regain kandilinde okunacak dualar
◽ Tevbe kapılarının açıldığı, yapılan ibadetlerin sevabının bereketlendiği bu güzel günler, Müslümanlar için büyük bir fırsattır.
◽ Regaip Kandili, üç aylar olarak bilinen ve manevi açıdan yoğun duyguların yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin başladığını Müslümanlara haber verir. Peki Regaip Kandili'nde neler yapılır? Regaip Kandili'nde okunanacak dualar ve sureler nelerdir?
◽ Üç Aylar'ın veya Recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili'dir. Efendimiz (SAV) Recep ayına çok kıymet verir ve bu ay içerisinde ziyadesiyle nafile ibadetlere yönelirdi. Bu nedenle Regaip gecesinde dua etmek ve tövbe istiğfarda bulunmak oldukça faziletlidir.
◽ Rasulullah'dan (SAV) şu hadis-i şerif nakledilmektedir:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
◽ Dua etmek
◽ Salavat getirmek
◽ Sadaka vermek
◽ Allah'ı çokça zikretmek
Mübarek gecelerde Allah'ı zikretmeye ayrıca önem verilmelidir.
Kur'an'da bu konu hakkında şöyle buyrulur:
"Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!"
(el- A'râf, 205)
Kur'an-ı Kerim okumak:
◽ İbni Mesut'den (RA) rivayet edildiğine göre: Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
(Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)