Regaib gecesi tesbih ve zikirleri

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2025 08:25

Üç ayların müjdecisi, Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, bağışlanma ve rahmet kapılarını ardına dek aralıyor. Müslümanların büyük bir hürmetle ihya ettiği bu gece, arınmak ve manevi berraklaşma için eşsiz bir fırsat sunuyor. İşte Regaip Kandili'nde ruhunuzu dinlendirecek, bol bol ihsana nail olmanızı sağlayacak en faziletli zikirler ve tesbihleri araştırdık. İşte, gecenin bereketinden nasiplenmek için Regaib Kandili tesbih ve zikirleri...

1/12

SÜBHANALLAH

◼ Allah'ın tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelen ifade, namaz tesbihatında bulunur. Sahabe, tabiin tarafından zikir amaçlı kullanılmıştır.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)

2/12
La İlahe İllallah
La İlahe İllallah

LA İLAHE İLLALLAH

Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.

Hz. Muhammed Efendimiz (SAV),

"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurmuştur.

(Tirmizi, 3383)

3/12
Hasbunallah ve Ni'melvekîl
Hasbunallah ve Ni’melvekîl

HASBUNALLAH VE Nİ'MELVEKÎL

◼ Tevekkülün en güzel ifade ediliş şeklidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar

◼ Regaip Kandili'nde fazilet yönünden güçlü olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.

Okunuşu:

"Hasbünallahu ve Ni'mel Vekîl"

Anlamı:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir"

4/12

LA HAVLE VE LA KUVVETE İLLA BİLLÂH

Havkale olarak bilinen bu ifade kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.

◼ Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir"

(Tirmizî, Daavât 57)

5/12

ELHAMDÜLİLLAH

◼ Allah'a hamdolsun anlamına gelen "Elhamdülillah" Müslümanlar tarafından en çok kullanılan hamd, şükür ifadelerinden biridir. Regaip Kandili'nde Yüce Allah'ı (CC) anmak isteyen müminler tarafından bolca zikredilir.

