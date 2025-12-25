Regaib gecesi tesbih ve zikirleri

3 /12 Hasbunallah ve Ni'melvekîl













HASBUNALLAH VE Nİ'MELVEKÎL

◼ Tevekkülün en güzel ifade ediliş şeklidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar

◼ Regaip Kandili'nde fazilet yönünden güçlü olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.

Okunuşu:

"Hasbünallahu ve Ni'mel Vekîl"

Anlamı:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir"