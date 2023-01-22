Recep ayında çekilecek zikirler... Recep ayının ilk 10 gün tesbihi

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

🔸 Receb ayı geldiğinde Resul-i Ekrem Efendimizin şu şekilde dua ettiği aktarılır,

"Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!"

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)

🔸 Müminler, bu aylarda ibadet etmeli, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişte yaptıkları hatalardan tövbe etmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltacağına ve iyilikleri çoğaltacağına dair söz vermeli ve imkanları ölçüsünde yoksullara yardım etmelidir. Elbette tüm bunları yalnızca üç aylarda değil hayatın her anında bir düstur haline getirmelidir.