Recep ayında çekilecek zikirler... Recep ayının ilk 10 gün tesbihi
İslam alemi için mübarek olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Rabbimizin kullarına bol hayır ve bereket ihsan ettiği zamanlardandır. Bu muhterem aylardan ilki ise Ramazan-ı Şerif'e öncülük eden Recep ayıdır. Kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri olan Recep ayı, ibadetlerimizi çoğaltmak, huşuyu artırmak için önemli bir fırsattır. Peki Recep ayında çekilecek zikirler nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Recep ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir?
Giriş Tarihi: 23.01.2023
00:43
Recep ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir?
🔸 İslam aleminin mübarek ayları olan
Recep, Şaban ve Ramazan'dır. Rabbi'nin kullarına bol hayır ve bereket ihsan ettiği aylardan ilki muhterem Recep ayıdır.
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Ramazan-ı Şerif'e öncülük eden, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri olan Recep'in kelime manası sözlükte, korkmak, saygı duymak, tazim göstermek anlamlarına gelen recb kökünden gelir.
Recep Ayı tesbihleri nelerdir?
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Mübarek Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecesinin yer aldığı üç aylar hakkında Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur, "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır"'
🔸 Bu faziletli gecelerin başında Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib kandili, 27'nci gecesi de Mirac kandili gelir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat, Ramazan'ın 27'nci gecesi ise mübarek Kadir gecesidir.
Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?
🔸 Receb ayı geldiğinde
Resul-i Ekrem Efendimizin şu şekilde dua ettiği aktarılır, "Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)
🔸 Müminler, bu aylarda
ibadet etmeli, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişte yaptıkları hatalardan tövbe etmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltacağına ve iyilikleri çoğaltacağına dair söz vermeli ve imkanları ölçüsünde yoksullara yardım etmelidir. Elbette tüm bunları yalnızca üç aylarda değil hayatın her anında bir düstur haline getirmelidir.
Üç aylar tesbihine nasıl başlanır?
🔸 Üç aylar, yaptığımız
ibadetleri çoğaltmak, huşuyu artırmak için önemli bir fırsattır. Bu dönemde yapılan önemli ibadetlerden biri de zikir çekmektir.
🔸 Bir şeyi anmak, hatırlamak manasına gelen zikir, dini literatürde,
Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş anlamındadır.
Üç aylar tesbihine nasıl başlanır, hangi dualar okunur?
🔸 Allah'ı her an
zikrederek O'nun hoşnutluğunu kazanmak, en faziletli ibadetlerden biridir.
🔸 Özellikle bu aylarda zikir çekmeyi alışkanlık haline getiren kişi,
kaza ve beladan korunur ve iç huzura kavuşur. Öyle ki Allah Kur'an'da şöyle buyurur, "Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad suresi 28. ayet)