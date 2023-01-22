Recep ayı neden sağır ay olarak bilinir?

Efendimiz (SAV) recep ayı girdiğinde: "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" diye dua ederdi. (Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269)

🔷 Dinimizde üç aylar olarak isimlendirilen rahmet ayları; Recep, Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan'dır. 23 Ocak Pazartesi günü ihya edeceğimiz Recep ayı, içinde barındırdığı Regaip ve Miraç geceleriyle de büyük önem taşır.

🔷 Üç ayların ilki olan Recep ayının kelime manası sözlükte "saygı duymak, tazim göstermek ve korkmak" şeklinde açıklanır. İslamiyette saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri recep ayıdır.

🔷 Efendimiz (SAV) henüz dini tebliğ edip İslamiyeti bildirmeden önce de Araplar Recep ayına ayrı bir önem verir, saygı gösterirlerdi. Câhiliye devrinde, Receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılırdı.