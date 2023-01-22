Recep ayı neden sağır ay olarak bilinir?
Hicri ayların yedincisi olan Recep ayı, rahmet mevsimi olan üç ayların ilkidir. İçinde Regaip ve Mirac gecelerini barındıran bu önemli ay neden sağır olarak adlandırılır? Sağır ay ne demek? Recep ayına sağır ay denmesinin nedeni nedir?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
00:53
Efendimiz (SAV) recep ayı girdiğinde: (Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269) "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" diye dua ederdi.
🔷 Dinimizde üç aylar olarak isimlendirilen rahmet ayları; Recep, Şaban ve 11 ayın sultanı Ramazan'dır. 23 Ocak Pazartesi günü ihya edeceğimiz Recep ayı, içinde barındırdığı Regaip ve Miraç geceleriyle de büyük önem taşır.
🔷 Üç ayların ilki olan Recep ayının kelime manası sözlükte "saygı duymak, tazim göstermek ve korkmak" şeklinde açıklanır.
İslamiyette saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri recep ayıdır.
🔷 Efendimiz (SAV) henüz dini tebliğ edip İslamiyeti bildirmeden önce de Araplar Recep ayına ayrı bir önem verir, saygı gösterirlerdi. Câhiliye devrinde, Receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle
ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılırdı.
Neden sağır ay denildi?
💠 Receb ayının daha önce Âd ve Semûd döneminde "hevber" Arab-ı âribe döneminde "esamm" yani sağır diye adlandırıldığı,
kan dökmenin, mala dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir.
💠 Arap kültüründe recep ayı gelince kılıçlar kınına girer, derin ve kanlı husumetlerin üzerine bir sükûnet örtüsü çekilirdi. güven ve selâmet içerisine girerdi. Rivayetlere göre bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile başını kaldırıp kaşına bakmazdı. Bu aya "sağır ay" denilmesinin sebebi sükunet içerisinde olmasındandır.
Bir başka rivayet
💠 Receb ayına "asam-sağır" denmesinin bir diğer anlamı da,
bu ayda işlenen günah ve hataları bu ayın duymadığı ve sadece yapılan ibadet ve sevaplara şahitlik etmesi inancıdır. Böylelikle Cenab-ı Hak mü'min kullarının bu ayda işlemiş oldukları günahları bağışladığı düşünülür.
Haram aylardan biri Recep
🔷 Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilir. Allah Resulü (SAV) haram ayların zilkade, zilhicce, muharrem ve recep olduğunu buyurmuştur.
🔷 Araplar'ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Efendimizin (SAV) bir hadisinde de geçtiği üzere bu aya "receb-i mudar" denildiği de bilinir.
🔷 Haram ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda işlenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükâfat ve ceza verileceği yönünde genel bir kabul vardır.