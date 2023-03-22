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  • Ramazan mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

Ramazan mesajları ve sözleri 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Ramazan mesajları

On bir ay boyunca manevi havasını aradığımız Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın getirdiği mutluluğu Müslümanlar olarak idrak ediyoruz. Rahmet yüklü bu günler, müminler için bir bağışlanma ve sünnetleri ifa etme zamanlarıdır. Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında büyüklerine sosyal medya, whatsapp gibi ulaşım kanalları üzerinden mesaj atıyorlar. Sizler için en güzel, dualı, manalı, resimli,kısa, uzun, anlamlı Ramazan mesajları ve sözlerini bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 18:57
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Hoş geldin ey on bir ayın Sultanı!

Ramazan ayınız mübarek olsun

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Ramazan ayımızın afiyet ve gönül sükuneti içerisinde geçmesini Yüce Allah'tan (CC) niyaz ediyoruz

Ramazan ayınız mübarek olsun

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Hoş geldin ey oruç ülkesinin şehriyarı ya şehr-i Ramazan

Ramazan ayınız mübarek olsun

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On bir ay boyunca yolunu gözlediğimiz rahmet, mağfiret mevsimi Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan ayınız mübarek olsun

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Ya Rabbi

On bir ay hasretini çektiğimiz Ramazan ayını hakkımızda hayırlı kıl

Ramazan ayınız mübarek olsun

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