Ramazan menüsü I 29. gün

Boşnak Mantısı yapımı
◾ Hamur için unu bir kaba alın.
◾ Yumurta, sıvı yağ ve tuz ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun.
◾ Hamuru 15 dakika dinlendirip, tekrar yoğurun. Hamuru 3 eşit bezeye ayırın ve 15 dakika daha bekletin.
◾ İç malzeme için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
◾ Bezelerin her birini ince olacak şekilde yufka büyüklüğünde açın.
◾ Yufkanın kenar kısmına etin üçte birini yayın.
◾ Orta kısmından bir delik açın ve kenar kısımlarını içe doğru rulo yapıp, simit şekli elde edin.
◾ Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.
◾ Kıymalı yufkaları iki parmak genişliğinde bıçakla kesip, yağlanmış tepsiye yan yana dizin.
◾ Üzerine sıvıyağ gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında böreğin üstü kızarana kadar pişirin.
◾ Sıcak olarak yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...