Ramazan menüsü I 29. gün

◼ Bugün, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in son günü olan arefe... Bu mübarek gün Yüce Allah'ın (CC) kullarının isteklerini yerine getirip dualarını kabul edeceği umut edilir.

"Allah'ın, kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün, Arefe Günü'dür. O gün Allah Teâlâ yaklaşır, kullarıyla meleklere karsı iftihar eder ve şöyle buyurur: Onlar ne istiyorlar?"

(Müslim, Hacc, 436; Nesâî, Menâsık, 194/3001; İbn-i Mâce, Menâsık, 56)

◼ Peki, bugünün menüsünde neler var?

- Süzme Mercimek Çorbası

- Boşnak Mantısı

- Fırında Kavurmalı Türlü

- Bülbül Yuvası