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Ramazan menüsü I 29. gün

2023 yılı Ramazan ayının son iftar menüsü ile karşınızdayız. Rahmet ve mağfiret mevsimi on bir ayın sultanı, bugünkü iftarla birlikte sona eriyor. Ramazan ayının bitişinin hüznünün yanında bir yandan da bayram sevincini yaşıyoruz. Bayramı umut ettiğiniz güzellikte yaşamanız dileğiyle... İşte, Ramazan'ın son iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:12
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Ramazan menüsü I 29. gün

◼ Bugün, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in son günü olan arefe... Bu mübarek gün Yüce Allah'ın (CC) kullarının isteklerini yerine getirip dualarını kabul edeceği umut edilir.

"Allah'ın, kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün, Arefe Günü'dür. O gün Allah Teâlâ yaklaşır, kullarıyla meleklere karsı iftihar eder ve şöyle buyurur: Onlar ne istiyorlar?"

(Müslim, Hacc, 436; Nesâî, Menâsık, 194/3001; İbn-i Mâce, Menâsık, 56)

Peki, bugünün menüsünde neler var?

- Süzme Mercimek Çorbası
- Boşnak Mantısı
- Fırında Kavurmalı Türlü
- Bülbül Yuvası

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Süzme Mercimek Çorbası

▪ 2 su bardağı kırmızı mercimek

▪ 1 adet soğan

▪ 1 adet patates

▪ 2 diş sarımsak

▪ 1 tatlı kaşığı tereyağı

▪ Tuz

Üzeri için:

▪ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

▪ 1/2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

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Süzme Mercimek Çorbası yapımı

◾ Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın.

◾ Üzerine kabukları temizlenmiş sebzeleri ekleyin.

◾ Tuz ilave edip, malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın.

◾ Ocaktan alıp tereyağını katın ve blenderden geçirin.

◾ Üzeri için zeytinyağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ocağa oturtun ve orta ateşte 2 dakika karıştırın.

◾ Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun....

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Boşnak Mantısı

Hamur için:

▪ Yarım kg un

▪ 1 adet yumurta

▪ Yarım fincan sıvı yağ

▪ Yeterli miktarda ılık su

▪ Bir tutam tuz

İç malzemesi için:

▪ 250 gram yağsız kıyma

▪ 1 adet soğan

▪ Karabiber

▪ Tuz

Üzeri için:

▪ 3 çorba kaşığı sıvıyağ

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Boşnak Mantısı yapımı

◾ Hamur için unu bir kaba alın.

◾ Yumurta, sıvı yağ ve tuz ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve yoğurun.

◾ Hamuru 15 dakika dinlendirip, tekrar yoğurun. Hamuru 3 eşit bezeye ayırın ve 15 dakika daha bekletin.

◾ İç malzeme için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.

◾ Bezelerin her birini ince olacak şekilde yufka büyüklüğünde açın.

◾ Yufkanın kenar kısmına etin üçte birini yayın.

◾ Orta kısmından bir delik açın ve kenar kısımlarını içe doğru rulo yapıp, simit şekli elde edin.

◾ Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

◾ Kıymalı yufkaları iki parmak genişliğinde bıçakla kesip, yağlanmış tepsiye yan yana dizin.

◾ Üzerine sıvıyağ gezdirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında böreğin üstü kızarana kadar pişirin.

◾ Sıcak olarak yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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