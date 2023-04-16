Ramazan menüsü I 25. gün

◼ Ramazan'ın içinde bulunan Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı bir zaman dilimidir. Af kapılarının açıldığı bu mübarek gece, ülkemizde her yıl Ramazan'ın 27. gecesi olarak ihya edilir.

Hz. Aişe: "Ey Allah'ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin?" dedim, bana "Şöyle de!" buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet."

(Tirmizî, Deavât, 84)

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