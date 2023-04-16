Ramazan menüsü I 25. gün

Kabak Çorbası Yapımı
◾ Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın.
◾ Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun.
◾ Sarımsak ve un ekleyip karıştırın.
◾ Kabakların ve patatesleri küp küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin.
◾ Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın.
◾ Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin.
◾ Karıştırıp ocaktan alarak blenderden geçirin.
◾ Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın.
◾ Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu kremayla süsleyin ve servis yapın.
Afiyet olsun...