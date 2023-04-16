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Ramazan menüsü I 25. gün

Ramazan'ın 25. gün menüsüyle sizinleyiz. Bugünlerde bir yandan Ramazan'ın bitişinin hüznünü yaşarken bir yandan da bayrama ulaşacak olmanın sevinci içindeyiz. Bu değerli zaman dilimini en güzel şekilde değerlendirme dileğiyle... İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 17:22
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Ramazan menüsü I 25. gün

◼ Ramazan'ın içinde bulunan Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı bir zaman dilimidir. Af kapılarının açıldığı bu mübarek gece, ülkemizde her yıl Ramazan'ın 27. gecesi olarak ihya edilir.

Hz. Aişe: "Ey Allah'ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin?" dedim, bana "Şöyle de!" buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet."

(Tirmizî, Deavât, 84)

Bugünün menüsünde neler mi var?

- Kabak Çorbası
- Yaz Mezesi
- Divriği Pilavı
- Antep Fıstıklı Un Helvası

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KABAK ÇORBASI

▪ 3 adet kabak

▪ 1 tatlı kaşığı tereyağı

▪ 2 çorba kaşığı zeytinyağı

▪ 2 adet pırasa

▪ 1 diş kıyılmış sarımsak

▪ 1 çorba kaşığı un

▪ 1 adet patates

▪ 6 su bardağı su

▪ 1 su bardağı krema

▪ Tuz ve karabiber

ÜZERİ İÇİN:

▪ 1 çorba kaşığı krema

▪ Yarım demet dereotu

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Kabak Çorbası Yapımı

◾ Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın.

◾ Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun.

◾ Sarımsak ve un ekleyip karıştırın.

◾ Kabakların ve patatesleri küp küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin.

◾ Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın.

◾ Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin.

◾ Karıştırıp ocaktan alarak blenderden geçirin.

◾ Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın.

◾ Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu kremayla süsleyin ve servis yapın.

Afiyet olsun...

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YAZ MEZESİ

▪ 5-6 çorba kaşığı yoğurt
▪ 2 adet salatalık
▪ 1 adet kabak
▪ 2 diş sarımsak
▪ 2 adet haşlanmış patates
▪ 1 çay kaşığı tuz

ÜZERİNE:
▪ Sumak

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Yaz Mezesi Yapımı

◾ Tüm sebzeleri, kabuklarını soyup rendeleyin.

◾ 1-2 dakika mikserden geçirin.

◾ Yoğurtla karıştırıp, tuz ekleyin.

◾ Üzerine sumak serpip servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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