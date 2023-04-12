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Ramazan menüsü I 21. gün

Ramazan'ın 21. gün menüsü ile sizinleyiz. Maddi ve manevi bir arınma ve günahlardan temizlenme ayı olan Ramazan, sofralarımıza tüm bereketiyle konuk olmaya devam ediyor. Ramazan ayının son günlerine gelmenin hüznünü yaşadığımız bu günlerde sizler için birbirinden güzel lezzetlerden oluşan bir menü hazırladık. Ramazan'ı Allah'a (CC) hayırlı kullukla geçirenlerden olmak duasıyla... İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 12:41
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Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu:

"Canım elinde olan Allah'a (CC) yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah (CC) nezdinde misk kokusundan daha hoştur. (Zira Allah (CC) buyuruyor ki): Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir."

(Buhârî, Savm, 2)

Bugünün menüsünde neler var?

- Kayseri Kesme Çorbası
- İzmir Köfte
- Fesleğen Soslu Makarna
- Türk Kahveli Kuplar

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Kayseri Kesme Çorbası

▪ 150 gram kıyma

▪ 1 adet soğan

▪ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

▪ 1 yemek kaşığı salça

▪ 2 adet domates

▪ 1 su bardağı kesme hamur

▪ 1 su bardağı yeşil mercimek

▪ 1 adet limonun suyu

▪ Yeteri kadar su

▪ Tuz, karabiber, nane

Hamuru için:

▪ 5 su bardağı un

▪ Yeteri kadar su

▪ Bir tutam tuz

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Kayseri Kesme Çorbası yapımı

◾ Hamuru için unu, su ve tuzu yoğurma kabına alın.

◾ Sert bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun.

◾ Hazırladığınız hamuru 3 adet bezeye ayırın.

◾ Her bir bezeyi düz bir zeminde oklavayla yufka büyüklüğünde açın ve temiz bir bez üzerinde kurumaya bırakın.

◾ Kuruduktan sonra 1. yufkayı enlemesine ikiye kesin ve iki parçayı üst üste koyun.

◾ Önce 2 parmak genişliğinde uzun şeritler hâlinde daha sonra şeritleri de erişte keser gibi ince çubuklar şeklinde kesin.

◾ En sonunda da çubukları minik kare biçiminde kesin ve kurumaya bırakın.

◾ Kıymayı kavurun.

◾ Yemeklik doğranmış soğan ile zeytinyağını ekleyip kavurmaya devam edin.

◾ Salça ve kabukları soyulup, rendelenmiş domatesi ekleyin ve 2-3 dk daha kavurun.

◾ 6-7 su bardağı sıcak suyu katın ve kaynatın.

◾ Mercimeği ekleyin.Yumuşamasına yakın 1 su bardağı kesme hamuru ilave edin.

◾ Hamur pişince limon suyu, tuz, karabiber ve nane katın.

◾ Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun...

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İzmir Köfte

▪ 1 kg kıyma

▪ 1 paket köfte harcı

▪ 3 çay bardağı su

▪ Yarım çay bardağı sıvı yağ

▪ 3 adet domates

▪ 2 çorba kaşığı salça

▪ 1 su bardağı sıcak su

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İzmir Köfte yapımı

◾ Kıymayı, köfte harcını ve üç bardak suyu bir kaba aktarıp iyice yoğurun ve 2 parmak kalınlığında şekiller verin.

◾ Sıvı yağı tavaya aktarıp kızdırın.

◾ Köfteleri yağın içine atıp, arkalı önlü kızartın.

◾ Köftelerin yağını süzdürüp tencereye aktarın.

◾Tavada kalan yağda, küp küp doğranmış domatesleri ve salçayı soteleyin.

◾ Salçalı domates sotesini köftelerin üzerine gezdirin.

◾ Son olarak üzerine 1 su bardağı sıcak suyu dökerek 30-35 dakika pişirin.

◾ Yemeğiniz servise hazır...

Afiyet olsun...

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