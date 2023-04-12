Ramazan menüsü I 21. gün

Kayseri Kesme Çorbası yapımı
◾ Hamuru için unu, su ve tuzu yoğurma kabına alın.
◾ Sert bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun.
◾ Hazırladığınız hamuru 3 adet bezeye ayırın.
◾ Her bir bezeyi düz bir zeminde oklavayla yufka büyüklüğünde açın ve temiz bir bez üzerinde kurumaya bırakın.
◾ Kuruduktan sonra 1. yufkayı enlemesine ikiye kesin ve iki parçayı üst üste koyun.
◾ Önce 2 parmak genişliğinde uzun şeritler hâlinde daha sonra şeritleri de erişte keser gibi ince çubuklar şeklinde kesin.
◾ En sonunda da çubukları minik kare biçiminde kesin ve kurumaya bırakın.
◾ Kıymayı kavurun.
◾ Yemeklik doğranmış soğan ile zeytinyağını ekleyip kavurmaya devam edin.
◾ Salça ve kabukları soyulup, rendelenmiş domatesi ekleyin ve 2-3 dk daha kavurun.
◾ 6-7 su bardağı sıcak suyu katın ve kaynatın.
◾ Mercimeği ekleyin.Yumuşamasına yakın 1 su bardağı kesme hamuru ilave edin.
◾ Hamur pişince limon suyu, tuz, karabiber ve nane katın.
◾ Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun...