Ramazan menüsü I 21. gün

Kayseri Kesme Çorbası yapımı

◾ Hamuru için unu, su ve tuzu yoğurma kabına alın.

◾ Sert bir hamur elde edene kadar su ekleyip yoğurun.

◾ Hazırladığınız hamuru 3 adet bezeye ayırın.

◾ Her bir bezeyi düz bir zeminde oklavayla yufka büyüklüğünde açın ve temiz bir bez üzerinde kurumaya bırakın.

◾ Kuruduktan sonra 1. yufkayı enlemesine ikiye kesin ve iki parçayı üst üste koyun.

◾ Önce 2 parmak genişliğinde uzun şeritler hâlinde daha sonra şeritleri de erişte keser gibi ince çubuklar şeklinde kesin.

◾ En sonunda da çubukları minik kare biçiminde kesin ve kurumaya bırakın.

◾ Kıymayı kavurun.

◾ Yemeklik doğranmış soğan ile zeytinyağını ekleyip kavurmaya devam edin.

◾ Salça ve kabukları soyulup, rendelenmiş domatesi ekleyin ve 2-3 dk daha kavurun.

◾ 6-7 su bardağı sıcak suyu katın ve kaynatın.

◾ Mercimeği ekleyin.Yumuşamasına yakın 1 su bardağı kesme hamuru ilave edin.

◾ Hamur pişince limon suyu, tuz, karabiber ve nane katın.

◾ Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun...