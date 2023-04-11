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Ramazan menüsü I 20. gün

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 20. iftar menüsü ile sizlerleyiz. Sofralarınız için birbirinden güzel lezzette tarifler hazırladık. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünün yaşandığı bu günlerde gücümüz yettiğince Allah'a (CC) yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmak için gayrette bulunmalıyız. İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 11.04.2023 17:18
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Ramazan menüsü I 20. gün

◼ Ramazan'ın son zamanlarını yaşadığımız bu günleri elimizden geldiğince hayırlı işler ve ibadetlerle değerlendirmeliyiz. Kulluğumuzda gördüğümüz eksiklikleri tamamlamalı ve Müslüman'a yakışır bir yaşam düzeni kurmalıyız.

"İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır."

(İbn Mâce, Sıyâm, 67)

Peki, bugünkü menümüzde neler var?

- Sebzeli Mercimek Çorbası
- Püreli Köfte
- Şakşuka
- Süt Helvası

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Sebzeli Mercimek Çorbası

▪ 1.5 su bardağı mercimek

▪ 1 adet soğan

▪ 1 adet havuç

▪ 9 su bardağı su

▪ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

▪ 1 yemek kaşığı tereyağı

▪ 150 gram ıspanak

▪ 1 çay kaşığı kimyon

▪ 1 çay kaşığı karabiber

▪ 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

▪ 1.5 yemek kaşığı tereyağı

▪ 1 tatlı kaşığı nane

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Sebzeli Mercimek Çorbası yapımı

◾ Yıkanmış mercimeği tencereye alın.

◾ Üzerine dörde bölünmüş soğan ve tuz ekleyin.

◾ Sıcak suyu katıp kaynayana kadar pişirin.

◾ Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın.

◾ Üzerine küp küp doğranmış havuç ilave edip soteleyin.

◾ İrice doğranmış ıspanağı katın.

◾ Ispanak yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.

◾ Yumuşayıp pişen mercimekli karışımı blender ile çekin.

◾ Üzerine havuçlu ıspanaklı karışımını katıp karıştırın.

◾ Baharatları ekleyip kaynatın.

◾ Üzeri için naneyi eritilmiş tereyağında yakın.

◾ Yarısını çorbanın üzerine ilave edip karıştırın.

◾ Servis kaselerine paylaştırın.

◾ Üzerlerine kalan naneli karışımı gezdirin.

Afiyet olsun...

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Püreli Köfte

▪ 750 gram köftelik kıyma

▪ 1 çay bardağı irmik

▪ 1 adet orta boy soğan

▪ 1 çay kaşığı karabiber

▪ 1 çay kaşığı pul biber

▪ 2 çay kaşığı tuz

Püre için:

▪ 4 adet orta boy patates

▪ 1 çay bardağı süt, tuz

▪ 1 tatlı kaşığı toz şeker

▪ 1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için:

▪ 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

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Püreli Köfte yapımı

◾ Kıyma, irmik, rendelenmiş soğan, karabiber, pul biber ve tuzu iyice yoğurun.

◾ Köfteyi tepsiye elinizle bastırarak yerleştirin.

◾ Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin.

◾ Püre için, patatesleri haşlayıp suyunu süzün.

◾ Kabuklarını temizleyip, süt, toz şeker, tereyağı ve tuz ekleyip iyice ezin.

◾ Püreyi köftenin üzerine yayın.

◾ Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

◾ Fırının ızgara bölümünde kaşar peyniri hafif kızarana dek pişirin.

◾ Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun...

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