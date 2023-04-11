Ramazan menüsü I 20. gün

Sebzeli Mercimek Çorbası yapımı
◾ Yıkanmış mercimeği tencereye alın.
◾ Üzerine dörde bölünmüş soğan ve tuz ekleyin.
◾ Sıcak suyu katıp kaynayana kadar pişirin.
◾ Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın.
◾ Üzerine küp küp doğranmış havuç ilave edip soteleyin.
◾ İrice doğranmış ıspanağı katın.
◾ Ispanak yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.
◾ Yumuşayıp pişen mercimekli karışımı blender ile çekin.
◾ Üzerine havuçlu ıspanaklı karışımını katıp karıştırın.
◾ Baharatları ekleyip kaynatın.
◾ Üzeri için naneyi eritilmiş tereyağında yakın.
◾ Yarısını çorbanın üzerine ilave edip karıştırın.
◾ Servis kaselerine paylaştırın.
◾ Üzerlerine kalan naneli karışımı gezdirin.
Afiyet olsun...