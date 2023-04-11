Ramazan menüsü I 20. gün

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 20. iftar menüsü ile sizlerleyiz. Sofralarınız için birbirinden güzel lezzette tarifler hazırladık. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünün yaşandığı bu günlerde gücümüz yettiğince Allah'a (CC) yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmak için gayrette bulunmalıyız. İşte bugünün iftar menüsü...