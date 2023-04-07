Ramazan menüsü I 16. gün

Çardak Kebabı Yapımı
◾ Eti tencereye alıp kavurun.
◾ Sıcak su ekleyip yumuşayana dek pişirin.
◾ Suyunu çekince üzerine sıvıyağ, tereyağı, doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısak ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun.
◾ Küp doğranmış biber ve domates ilave edin.
◾ Tuz, karabiber ve kekik katıp birkaç dakika birlikte kavurarak kenara alın.
◾ Süt, yumurta, un ve tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın.
◾ Krep tavasını hafifçe yağlayıp, kızdırın.
◾ Hazırladığınız harçtan 1 çorba kepçesi alıp tavaya dökün.
◾ Sallayarak yayılmasını sağlayın. krebi önlü arkalı pişirin.
◾ Harç bitene dek işleme devam edin.
◾ Pişirdiğiniz kreplerden birini düz bir zemine alıp ortasına hazırladığız etli harçtan koyun.
◾ Krebin kenarlarını ortaya toplayın ve ters olarak yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine bir dilim kaşar peyniri koyun.
◾ Kalan krepleri de aynı şekilde hazırlayın. Salçayı yarım çay bardağı sıcak suda açıp, çardak kebaplarının üzerine sürün.
◾ 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin.
◾ Sıcakken üzerlerine kalan salçalı sosu sürüp servis yapabilirsiniz.