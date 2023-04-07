Ramazan menüsü I 16. gün

Mübarek Ramazan ayının 16. günü ile sizinleyiz. Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı, sofralarımızı bereketlendirmeye devam ediyor. Bu rahmet mevsimi, insanları kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe sevk ediyor. Umuyoruz ki tüm Müslümanlar, bu mukaddes ayın güzelliklerinden nasibine düşeni alıyor ve oluşan manevi havanın hayatlarına sirayet edişini gözlemliyor. İşte bugünün iftar menüsü...