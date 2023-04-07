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Ramazan menüsü I 16. gün

Mübarek Ramazan ayının 16. günü ile sizinleyiz. Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı, sofralarımızı bereketlendirmeye devam ediyor. Bu rahmet mevsimi, insanları kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe sevk ediyor. Umuyoruz ki tüm Müslümanlar, bu mukaddes ayın güzelliklerinden nasibine düşeni alıyor ve oluşan manevi havanın hayatlarına sirayet edişini gözlemliyor. İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 13:33
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Ramazan menüsü I 16. gün

Allah'ın Resulü (SAV), kesin bir şekilde emretmeksizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu:

"İnanarak ve karşılığını Allah'tan (CC) umarak Ramazan gecelerini namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

(Nesai, Siyam 39)

Peki, bugünün menüsünde neler var? Bakalım...

- Arabaşı Çorbası
- Çardak Kebabı
- Zeytinyağlı Bezelye
- Hindistan Cevizli Tatlı

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Arabaşı Çorbası

▪ 1 adet bütün tavuk

▪ 10 su bardağı su

▪ 2 yemek kaşığı un

▪ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

▪ 2 yemek kaşığı salça

▪ 2 yemek kaşığı kırmızı biber

▪ 1 yemek kaşığı pul biber

▪ 2 çay kaşığı tuz

Hamur için:

▪ 3 yemek kaşığı un

▪ 3 su bardağı su

▪ 1 çay kaşığı tuz

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Arabaşı Çorbası yapımı

◾ Hamur için tüm malzemeyi tencerede karıştırıp muhallebi kıvamında pişirin.

◾ Kenarları hafifçe yüksek kare veya dikdörtgen bir kalıbın içine aktarın.

◾ Soğuduktan sonra baklava dilimi şeklinde kesin.

◾ Tavuğu tencereye alıp suyu ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.

◾ Kemiklerini ve derisini ayırıp eti didikleyin. Suyunu süzün.

◾ Unu zeytinyağında kısık ateşte kavurun.

◾ Salça, toz kırmızıbiber ve pul biberi ilave edin.

◾ Tavuk suyunu da ekleyip karıştırın ve tuzunu ilave edin.

◾ Su kaynadıktan sonra tavuk etini ekleyin.

◾ Yaklaşık 20 dakika pişirin ve çorbayı yanında hamuruyla birlikte servis yapın.

Afiyet olsun...

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Çardak Kebabı

▪ Yarım kg kuşbaşı kuzu eti

▪ Yeteri kadar sıcak su

▪ 2 çorba kaşığı sıvıyağ

▪ 1 çorba kaşığı tereyağı

▪ 2 adet soğan

▪ 4 diş sarmısak

▪ 3 adet sivri biber

▪ 2 adet domates

▪ 2/3 su bardağı süt

▪ 1 adet yumurta

▪ 5 çorba kaşığı un

▪ 6-8 dilim kaşar peyniri

▪ 1 tatlı kaşığı salça

▪ Tuz

▪ Karabiber

▪ Kekik

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Çardak Kebabı Yapımı

◾ Eti tencereye alıp kavurun.

◾ Sıcak su ekleyip yumuşayana dek pişirin.

◾ Suyunu çekince üzerine sıvıyağ, tereyağı, doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısak ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun.

◾ Küp doğranmış biber ve domates ilave edin.

◾ Tuz, karabiber ve kekik katıp birkaç dakika birlikte kavurarak kenara alın.

◾ Süt, yumurta, un ve tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın.

◾ Krep tavasını hafifçe yağlayıp, kızdırın.

◾ Hazırladığınız harçtan 1 çorba kepçesi alıp tavaya dökün.

◾ Sallayarak yayılmasını sağlayın. krebi önlü arkalı pişirin.

◾ Harç bitene dek işleme devam edin.

◾ Pişirdiğiniz kreplerden birini düz bir zemine alıp ortasına hazırladığız etli harçtan koyun.

◾ Krebin kenarlarını ortaya toplayın ve ters olarak yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine bir dilim kaşar peyniri koyun.

◾ Kalan krepleri de aynı şekilde hazırlayın. Salçayı yarım çay bardağı sıcak suda açıp, çardak kebaplarının üzerine sürün.

◾ 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin.

◾ Sıcakken üzerlerine kalan salçalı sosu sürüp servis yapabilirsiniz.

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