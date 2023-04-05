Ramazan menüsü I 14. gün

◼ Paylaşmanın mevsimi olan Ramazan, bizlere iyiliği öğütler. Bu ay müminler, ellerinden geldiğince yoksullara yardım eder, sıla-i rahim yapar, aralarında selamı yaygınlaştırır, iftar sofralarında sevgi ve muhabbet ortamı kurar.



"Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever."

(Bakara Suresi, 195. Ayet)

Bakara Suresi, 195. Ayet Tefsiri:

Konumuz olan ayetlerin içeriği dikkate alındığında, "Allah yolunda harcama yapmak", öncelikle savaş masraflarını karşılamayı, ülkenin savunulması için gerekli olan maddî fedakârlıklarda bulunmayı ifade eder.

Tefsirin devamı için tıklayınız.

◼ Peki, bugünkü menümüzde neler var?

- Tarhana Çorbası

- İçli Köfte

- Semizotu Salatası

- Kayısı Hoşafı