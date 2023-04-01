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Ramazan menüsü I 11. gün

Birbirinden güzel tariflerle Ramazan'ın 11. gün menüsüyle karşınızdayız. Ramazan, kalplerimizin baharı olmaya devam ediyor. İnsanları iftar sofralarında buluşturuyor, uzakları yakın ediyor. Paylaşmanın ve bereketin mevsimi on bir ayın sultanı, hanelerimize huzur getirmeye devam ediyor. İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:07
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Ramazan menüsü I 11. gün

"Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir."

(Tirmizî, Savm, 1)

◼ Bu hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Ramazan, ibadet yani kulluk ayıdır. Aynı zamanda insanın kendini sorgulayıp hayatını gözden geçirdiği, bir tövbe ayı olan Ramazan, insanların günahlarından vazgeçip Allah'a (CC) yönelmeleri için en doğru zamandır.

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ALACA ÇORBASI

▪ 1 çay bardağı aşurelik buğday

▪ Yarım çay bardağı nohut

▪ Su

▪ 1/2 çay bardağı yeşil mercimek

▪ 2 adet büyük boy soğan

▪ 1 adet kurutulmuş kırmızı biber

▪ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

▪ Kuru tarhun

▪ Pul biber

▪ Nane

▪ 4 yemek kaşığı tereyağı

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Alaca Çorbası Yapımı

◾ Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın.

◾ Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin.

◾ Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın.

◾ Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin.

◾ İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin).

◾ Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin.

◾ Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın.

◾ Sosu çorbanın üzerine gezdirerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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KADINBUDU KÖFTE

▪ 600 gram yağsız kıyma

▪ 1 çay bardağı pirinç

▪ 1 adet soğan

▪ 1 adet yumurta

▪ 1 çorba kaşığı tereyağı

▪ 1 çay kaşığı kimyon

▪ Tuz

▪ Karabiber

KAPLAMASI İÇİN:

▪ 2 adet yumurta

▪ 1 su bardağı galeta unu

KIZARTMAK İÇİN:

▪ Ayçiçek yağı

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Kadınbudu Köfte Yapımı

◾ Pirinci küçük bir tencerede yumuşayıp lapa haline gelene kadar haşlayın.

◾ Kıymayı ikiye ayırın.

◾ Tereyağını bir tavaya alıp kıymanın yarısını ekleyin ve suyunu çekene dek kavurun.

◾ Üzerine rendelenmiş soğan ekleyip pişene dek kavurun ve ocaktan alın.

◾ Büyük bir kapta haşlanmış pirinç çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, yumurta ve baharatları yoğurun.

◾ 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

◾ Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekil verin.

◾ Un ve çırpılmış yumurtayı ayrı kaplara alın.

◾ Kızartma tavasına 1 parmak yüksekliğinde yağ koyun.

◾ Şekil verdiğiniz köfteleri önce una ardından yumurtaya ve tekrar una batırıp bekletmeden kızartın.

Afiyet olsun...

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