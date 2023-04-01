Ramazan menüsü I 11. gün

◼ "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir."

(Tirmizî, Savm, 1)

◼ Bu hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Ramazan, ibadet yani kulluk ayıdır. Aynı zamanda insanın kendini sorgulayıp hayatını gözden geçirdiği, bir tövbe ayı olan Ramazan, insanların günahlarından vazgeçip Allah'a (CC) yönelmeleri için en doğru zamandır.