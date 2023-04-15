Ramazan ile ilgili hadisler

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, İslam'ın şartlarından olan namaz ibadetinin farz kılındığı ve oruç ibadetinin eda edildiği mukaddes bir zaman dilimidir. Ayrıca bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi de bu ayın içinde bulunur. Bu mübarek zaman dilimini Peygamber Efendimizin sünnetlerinin (SAV) ışığında yaşayabilmek için Ramazan ile ilgili hadis-i şerifleri derledik...