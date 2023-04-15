Ramazan ile ilgili hadisler
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, İslam'ın şartlarından olan namaz ibadetinin farz kılındığı ve oruç ibadetinin eda edildiği mukaddes bir zaman dilimidir. Ayrıca bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi de bu ayın içinde bulunur. Bu mübarek zaman dilimini Peygamber Efendimizin sünnetlerinin (SAV) ışığında yaşayabilmek için Ramazan ile ilgili hadis-i şerifleri derledik...
Giriş Tarihi: 15.04.2023
11:24
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir."
(Tirmizî, Savm, 1)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın)."
(Müslim, Sıyâm, 6)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Peygamber (SAV) insanların en cömerti idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail (AS)'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (AS) Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'ân'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah (SAV) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha cömertti."
(Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir."
(Müslim, Tahâret, 16)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim Allah'a (CC) inanarak ve karşılığını Allah'tan (CC) bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."
(Buhârî, İmân, 28)