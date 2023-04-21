Ramazan Bayramı yapılacak ibadetler

BAYRAM

🔸 Müslümanların dört gözle bekledikleri, İslam alemi için mübarek olan iki önemli bayram bulunur. Bunlardan biri Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı'dır.

🔸 Hicretin ikinci yılından itibaren idrak edilmeye başlanan bayramlarda Müslümanlar büyüklerini, eş, dost ve akrabalarını ziyaret ederek hasret giderirler.