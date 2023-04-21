Ramazan Bayramı yapılacak ibadetler
Rahmet mevsimi Ramazan-ı Şerif'in bitmesinin ardındna ömrümüze gelen üç günlük bir bahardır Ramazan Bayramı... Sıla-i rahmin yerleştiği, ibadetler, zikirler ile dolu olan bu günleri en güzel şekilde geçirmek gerekir. Pek çok Msülüman bayramı tam manasıyla idrak edebilmek için Ramazan bayramında birbirinden farklı ibadetleri ifa ederler. Sizler için Ramazan bayramında yapabileceğiniz ibadetleri araştırdık.
Giriş Tarihi: 21.04.2023
08:47
BAYRAM
🔸 Müslümanların dört gözle bekledikleri, İslam alemi için mübarek olan iki önemli bayram bulunur. Bunlardan biri
Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı'dır.
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Hicretin ikinci yılından itibaren idrak edilmeye başlanan bayramlarda Müslümanlar büyüklerini, eş, dost ve akrabalarını ziyaret ederek hasret giderirler.
RAMAZAN BAYRAMI
🔸 Müslümanların neşe ile karşıladığı
Ramazan Bayramı, on bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesiyle, ay takvimine göre Şevval ayının ilk üç gününde idrak edilir.
🔸 Bir ay boyunca oruç tutan inananlar,
sabır imtihanını verip tuttukları orucun sevabına nail olmanın verdiği heyecan ile Ramazan Bayramı'nı kutlarlar.
RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ
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Müslümanlar, bayram günlerine ayrı bir ehemmiyet gösterirler. Bayram sabahı erkenden kalkıp gusletmek, misvak kullanarak, güzel koku sürünmek, temiz elbise giyinmek sünnettir.
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Bayramlarda sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek Peygamber Efendimiz (SAV) sünnetleri arasındadır.
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Bayram namazından önce adeti bir, üç, beş gibi tek sayıdan oluşacak şekilde tatlı veya hurma yemek, sünnet olan davranışlar arasındadır.
BAYRAM NAMAZI
🔸 Mübarek Ramazan Bayramı'nda yapılması gereken ibadet, bayramın ilk günü sabah
"bayram namazı" kılmaktır. Ramazan ayının son bulması, bayram sabahı namazın kılınması ile gerçekleşir.
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2023 yılında 21 Nisan Cuma gününde idrak edilecek bayram namazı, kendilerine cuma namazı farz olan kimselere Hanefilere göre vacip, Şafilere göre sünnettir.