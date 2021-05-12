Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi gün bitiyor?
Mübarek Ramazan'ı uğurlayan Müslümanlar, bir taraftan burukluk hissederken öte yandan bayramın sevincini yaşıyorlar. Binlerce çalışanı ilgilendiren bayram tatili, bu yıl da merak edilen konular arasında. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi gün bitiyor? İşte Ramazan Bayramı hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 12.05.2021
17:19
🔶Kaşgarlı Mahmud bayram kelimesinin Farsça olduğunu düşünmüştür.
anlamına gelmektedir. Sevinç ve eğlence günü
🔶 Bayram kelimesinin Arapçası,
anlamlarına gelen "ıyd"dır. "âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü"
Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adeti
🔶 İslam'da
olmak üzere iki bayram vardır. Bu bayramlar Hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramzan ve Kurban
🔶 Ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın yani
şevvalin ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır.
🔶 Ülkemizde Ramazan Bayramı, şeker, tatlı ve lokum ikramından dolayı Şeker Bayramı olarak da anılmıştır. Fakat dini kavramların muhafazasında hassasiyet gözetilmesi gerekir. Bu sebeple isimlerin değiştirilmesi uygun değildir.
🔶Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar,
Allah'ın rahmetine nail olma ümidini ve sevincini yaşarlar.
RAMAZAN BAYRAMI’NDA ORUÇ TUTULUR MU?
🔶Bütün bir Ramazan ayını oruç ile geçiren Müslümanlar, bayramda oruç tutulup tutulmayacağını merak eder.
🔶Hz. Peygamber,
(Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 49; Tirmizî, "Ṣavm", 59; Nesâî, "Menâsik", 195) buyurmuştur. "Arefe günü, kurban günü ve teşrîk günleri biz müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir"
🔶İslam Ansiklopedisi'nde geçtiği üzere ramazan bayramının ilk günü, kurban bayramında da dört gün oruç tutmak Hanefîler'e göre
tahrîmen mekruh, Şâfiî ve Hanbelîler'e göre haram kabul edilmiştir. Bu konuda Şâfiî ve Hanbelîler'in görüşünü paylaşan Mâlikîler ise kurban bayramının dördüncü gününde oruç tutmayı haram değil mekruh saymışlardır.
RAMAZAN BAYRAMI’NDA NELER YAPILIR?
🔶 Öncelikle bayrama erişildiği için Allah'a bol bol dua edilir.
🔶 Bu mübarek günün hürmetine günahların affı için mağfiret dilenir.
🔶Bayram öncesinde temiz ve güzel elbiseler giyilir, temizlenir, gusledilir.
🔶Güzel kokular sürülür.
🔶Misafirleri memnun etmek için evlerde birtakım hazırlıklar yapılır.
🔶Peygamber Efendimiz Ramazan bayramında namazdan önce hurma yerdi.
Osmanlı'da bayram coşkusu nasıl yaşanırdı?
ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
🔶 Arefe günü bu sene
tarihine denk geliyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yani arefe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi. 12 Mayıs 2021
2021'de İstanbul'da Son İftar Saat Kaçta?
🔶2021'de İstanbul'da son iftar vakti, saat
olarak imsakiyede yer almıştır. 12 Mayıs 2021'de İstanbul'da 2021 yılı Ramazan aynın son iftarı saat 20:21'de yapılacaktır. 20:21
Arefe günü okunacak dualar nelerdir?