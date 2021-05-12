Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi gün bitiyor?

🔶 İslam'da Ramzan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır. Bu bayramlar Hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

🔶 Ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın yani şevvalin ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır.

🔶 Ülkemizde Ramazan Bayramı, şeker, tatlı ve lokum ikramından dolayı Şeker Bayramı olarak da anılmıştır. Fakat dini kavramların muhafazasında hassasiyet gözetilmesi gerekir. Bu sebeple isimlerin değiştirilmesi uygun değildir.

🔶Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, Allah'ın rahmetine nail olma ümidini ve sevincini yaşarlar.